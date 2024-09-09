"Бомбити Вороніж" – це більше не мем, а програма СБУ по демілітаризації Росії, – експерт

Для Служби безпеки України немає "червоних ліній" при ударах по території Росії, тож вона переносить війну до країни-агресорки.

Про це пише політолог, екснардеп Олександр Черненко, коментуючи останні підриви складів боєприпасів під Воронежем.

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Експерт підкреслює, що СБУ наносить не поодинокі удари, а здійснює масові атаки, які знизять можливості росіян на фронті. "Мова йде про продовження багатоступеневої операції по системному знищенню складів зброї на території ворога. Очевидно, що військові аеродроми, склади з боєприпасами та об'єкти інфраструктури, які працюють на війну, – є законними цілями для України", – наголошує екснардеп.

Для підлеглих Малюка немає "червоних ліній" на території Росії. Все, що працює на війну з Україною, має бути знищене. Поки західні партнери думають, чи давати дозвіл на удари своєю зброєю вглиб Росії, Служба вже здійснює такі удари власними дронами. "Бомбити Вороніж" – це більше не мем, а частина програми СБУ по демілітаризації Росії,

– акцентує політолог.

Черненко відзначає надзвичайну точність дронів СБУ. "Місцева влада традиційно заявила, що збила всі безпілотники, а падіння викликане уламками збитих дронів. В момент, коли я пишу цей блог, склад продовжує горіти і вибухати другу добу. Як бачимо, "уламки" від СБУ найбільш точні у світі. А місцеві жителі, яких терміново відселяють подалі від гігантської пожежі на складі, мені здається можуть почати сумніватись, що "СВО йде за планом", – резюмує експерт.

Нагадаємо раніше стало відомо, що Служба Безпеки підірвала великий склад боєприпасів у селі Солдатське, Воронезької області. Склад активно використовували для перекидання снарядів і техніки в Україну.