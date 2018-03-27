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Експерт розповів, які наслідки для Росії та світу матиме видворення російських дипломатів

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Український дипломат, міністр закордонних справ України з грудня 2007 до березня 2009 Володимир Огризко в інтерв'ю 24 Каналу розповів про наслідки видворення російських дипломатів з європейських країн.

– Кремль переступив справді кілька червоних ліній. І те, що раніше хотіли не бачити чи, можливо, справді не бачили, то сьогодні вже не бачити неможна. Треба бути або сліпим, або глухим, або сліпим і глухим і не чути, і не бачити. Всі побачили і почули. Відсутність реакцій була просто-таки запрошенням для Путіна іти далі і робити те ж саме. Тому мовчати і не діяти було б просто неможливо. Можливо це не найбільш червона картка, але вже така помаранчева. Наступний крок буде для Росії надзвичайно болючим.

– Треба чекати, що під тиском, зокрема, і сьогоднішніх подій, нових санкцій, російське керівництво нарешті зрозуміє, що у нього залишається, власне, дві опції. Перша – повернутися до здорового глузду і почати працювати з іншими країнами на засадах міжнародного права. Також вийти з Криму, вийти з Донбасу, заплатити по рахунках за те, що вони тут наробили. Вийти з Сирії, припинити втручатися у справи демократичних країн. Припинити займатися корупцією. Тоді є шанс, що Росію колись через деякий час повернуть до цивілізованого спілкування.

Більше – дивіться в інтерв'ю з Володимиром Огризко

Теги: Новини політики Видворення російських дипломатів Новини Росії Україна – Росія
Джерело: 24 Канал
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