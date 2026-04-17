Росія має 3 таємні однакові бази у Криму, на Ладозі та Білому морі: чому вони налякали експертів

Російські військові розгорнули три однакові за виглядом бази в різних регіонах: в окупованому Криму, біля Ладозького озера та на узбережжі Білого моря. Їхнє призначення викликає питання навіть у профільних експертів.

За даними відомого аналітика H. I. Sutton, усі три майданчики з'явилися на територіях, що належать або використовуються російським Міноборони. Попри це, офіційного пояснення їхніх функцій немає, пише Defense Express.

Для чого Росія могла розгорнути таємні бази у 3 різних місцях?

У Криму об'єкт будують на території колишнього складу ядерної зброї поблизу Краснокам'янки, приблизно за 10 кілометрів від Судака.

Роботи почалися восени 2022 року, а вже через місяць там встановили перший надувний ангар. Об'єкт почав працювати у липні 2024 року. Зараз там встановлено три великі надувні арочні ангари, кілька синіх морських контейнерів, з'єднаних товстими кабелями або трубами, а також один менший укріплений контейнер.

Таємна база у Криму / Фото Airbus

Аналогічний комплекс помітили приблизно за 50 кілометрів від Санкт-Петербурга, на території колишнього танкового полігону "Нясино" біля Ладозького озера. Його також почали облаштовувати у 2022 році, паралельно з кримським об'єктом. Там є надувні ангари та кілька бетонних майданчиків, частина з яких розташована окремо від основної зони.

Таємна база у Ленінградській області / Фото Airbus

Третій типовий об'єкт з'явився на полігоні "Ненокса" в Архангельській області, де випробовують ядерні ракети, зокрема "Буревестник". Його будівництво стартувало влітку 2023 року та завершилося восени того ж року.

Таємна база на Білому морі / Фото Airbus

Усі три майданчики мають схожий вигляд: подвійний периметр охорони з парканів та потужні системи захисту від блискавок. Водночас на супутникових знімках майже не видно персоналу чи звичної інфраструктури – складів, технічних будівель або логістичних зон, що ще більше ускладнює розуміння їхнього реального призначення.

