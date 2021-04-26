Експерти негативно висловились про ймовірну зустріч Байдена та Путіна – Голос Америки

Міжнародна преса, експерти і дипломати обговорюють тему можливої зустрічі Джо Байдена і Володимира Путіна. Оглядачі розійшлися у думках щодо того, чи варто американському президенту проводити саміт з російським главою.

"Перш ніж подорожувати до Європи, і особливо перш ніж зустрічатись із Путіним, президент США має запросити Володимира Зеленського до Білого дому", – вважає сьогодні експосол США у Росії Майкл Макфол.

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Російський опозиційний діяч Гаррі Каспаров зазначив, що "коли маєш справу з диктатором не можна забезпечити безпеку замиренням". У Кремлі ж заявили, що зустріч Володимира Путіна та Джозефа Байдена планують провести влітку. Однак точну дату її проведення наразі не визначили.

Байден офіційно визнав геноцид вірмен

Джо Байден перший з американських президентів визнав геноцид вірмен у часи Османської імперії. Глава США зазначив, що ті, хто згадують у цей день про жертви масових вбивств, беруть на себе зобов'язання не допустити повторення подібного звірства". Натомість в Анкарі та Баку це рішення Байдена гостро засудили.

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