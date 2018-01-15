Експерти назвали імена 50 найсексуальніших чоловіків за останні 60 років

Редакція популярного глянцю Harper's Bazaar склала список "найгарячіших" чоловіків за останні 60 років, куди увійшли актори, співаки, моделі, спортсмени та навіть політичні особи.

Про це пишуть на сайті видання. Список очолив відомий американський актор Джеймс Дін, відомий за фільмом "Бунтар без причини". Друге місце посів американський актор і режисер Марлон Брандо, знаний за кінострічками "Трамвай "Бажання"" і "Хрещений батько". А третю сходинку в "сексуальному" списку зайняв англо-американський актор Кері Грант. Повний список 50 найсексуальніших чоловіків за останні 60 років: Джеймс Дін, Марлон Брандо, Кері Грант, Рок Хадсон, Пол Ньюман, Елвіс Преслі, Стів Макквін, Роберт Редфорт, Клінт Іствуд, Річард Гір, Дензел Вашингтон, Курт Кобейн, Джордж Клуні, Бред Пітт, Леонардо Ді Капріо, Рікі Мартін, Хіт Леджер, Джаред Лето, Фарелл Вільямс, Джастін Тімберлейк, Ленні Кравіц, Райан Філіп, Ідріс Ельба, Джейк Джилленхол, Принц Гаррі, Джон Стамос, Тайсон Бекфорд, Орландо Блум, Райан Гослінг, Джон Ледженд, Райан Рейнольдс, Бредлі Купер, Ченнінг Татум, Меттью Макконахі, Дрейк, Джон Чо, Джон Хемм, Майкл Джордан, Девід Бекхем, Рамі Малек, Дональд Гловер, Джо Манганьєлло, A$AP Rocky, Александр Скарсгард, Дев Патель, Генрі Кавілл, Кріс Хемсворт, Зейн Малік, Махершала Алі, Кері Фукунага.