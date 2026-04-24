Чому обмеження експорту зброї шкодить Україні: пояснення експерта

Україна нарощує виробництво дронів, ракетних програм і засобів ППО, але паралельно триває суперечка, чи варто відкривати експорт зброї під час війни. Держава говорить про жорсткий контроль, а виробники попереджають, що через затримки й бюрократію ринок уже починають забирати конкуренти.

Ректор Міжнародного інституту бізнесу Олександр Савченко в ефірі 24 Каналу пояснив, що в цій дискусії йдеться не лише про безпеку, а й про виробничі можливості самої України. За його словами, нинішні обмеження можуть мати для оборонки наслідок, який на перший погляд неочевидний.

Обмеження експорту зброї б'є по оборонці

Обмеження експорту зброї б'є не лише по зовнішніх продажах, а й по можливостях самої української оборонки. Проблема тут у масштабі: коли виробництво замкнене лише на внутрішньому ринку, воно росте повільніше і має менше ресурсу для розширення.

Будь-яке обмеження експорту врешті-решт б'є по виробничих можливостях навіть для наших Збройних сил,

– пояснив Савченко.

Експорт зброї дає вищу рентабельність, а отже й ті гроші, які можна повертати у виробництво. Саме на цьому Україна і не повинна втрачати час, бо головна слабкість нашої економіки довго полягала саме в обмежених масштабах.

До слова: Україна показала новий масштаб власного озброєння. До Дня зброяра Володимир Зеленський представив 56 зразків української зброї, серед яких ракети, дрони, засоби РЕБ, наземні роботизовані комплекси, морські безпілотники та спеціалізована бронетехніка. Окремий акцент зробили на далекобійних можливостях, адже українські дрони вже здатні бити на відстань до 1750 кілометрів.

Коли з'являється шанс ці масштаби наростити, ним треба користуватися.

Експорт набагато більш рентабельніший, і ці надприбутки можна буде використовувати для збільшення виробництва зброї. А коли відкриваються можливості збільшити масштаби, треба цим користуватися,

– наголосив ректор Міжнародного інституту бізнесу.

Водночас мова не про вільний продаж без запобіжників. В умовах війни це питання не можна відпускати на самоплив, бо за межами України нашими розробками можуть зацікавитися не лише партнери. Тому в експортні угоди треба одразу закладати захист від копіювання, передачі третім сторонам і будь-якого потрапляння технологій до ворожих країн.

Треба включати в продаж зброї моменти по авторських правах, по ліцензіях, ноу-хау, щоб не дати можливість бодай якимось чином, щоб ця зброя чи технології потрапили до ворожих рук. Насамперед для Росії. Але не лише. Ми знаємо, що Іран може і Північна Корея цим скористатися,

– наголосив ректор Міжнародного інституту бізнесу.

Експорт має працювати як інструмент посилення української оборонки, але тільки за умови, що держава жорстко контролює, куди саме й на яких правилах ідуть ці технології.

