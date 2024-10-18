Виключаю дуже небезпечний момент, – Зеленський про експорт українських дронів і ризики з цим

Володимир Зеленський заявив, що експорт українських дронів можливий. Однак лише до країн з Контактної групи "Рамштайн".

Водночас український лідер відзначив ризики, що після продажу частина українських дронів не опинилася у Росії. Про це президент України розповів в інтерв'ю в етері національного маратону, передає 24 Канал.

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Що сказав президент про продаж дронів України за кордон

Володимир Зеленський наголосив, що він попросив міністра оборони Рустема Умєрова подумати над тим, які можуть бути моделі експорту українських дронів за кордон. Водночас він підкреслив, що вже бачив кілька ідей стосовно цього.

Я виключаю момент експорту. Він дуже небезпечний. Якщо ми експортуємо комусь, а воно потім в Росії – раз. Друга історія – це мають бути тільки країни "Рамштайну", бо вони нам допомагали,

– зауважив глава держави.

Зеленський зазначив, що серед країн "Рамштайну" є ті, які давали Україні гроші на виробництво дронів.

"Якщо ми говоримо про ці країни, і вони купують собі на свої склади, добре, тоді у мене питання. Якщо Данія дає 600 мільйонів (євро – 24 Канал) сама на вітчизняне виробництво в Україні дронів, невже вона хоче забрати собі ці дрони", – сказав президент.

Володимир Зеленський також розповів, що з усією повагою і до близькосхідних країн, і до інших країн, але тих, хто не допомагав Україні зі зброєю, він не вважає, що в України є право туди експортувати дрони.

Однак український лідер нагадав, що це питання розглядалося на одному із засідань Ставки. Так, він попросив Міноборони та Мінстратегпрому розробити контракти з відповідними нашими компаніями, які найякісніші у нас є, запропонувати їм контракти на 3 – 5 років.