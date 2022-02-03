Експосол України в США назвав найголовнішу мету "колективного Путіна"

Відомі росіяни 30 січня ініціювали збір підписів проти війни з Україною. Росія завжди хотіла контролювати Україну, але у різні способи. Рухи за мир, які зараз звучать у Москві – те, що може допомогти на цьому етапі.

Очевидно, що навіть в авторитарній країні влада змушена брати до уваги те, що відбувається. Про це сказав експосол України у США Валерій Чалий в авторській програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі.

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"Найбільша мета цієї російської групи при владі – "колективного" Путіна разом з Патрушевим, Шойгу і багатьма, хто мають статки від олігархічного режиму – вона в тому, щоб надовго втримати владу в Росії", – запевнив Чалий.

За його словами, ідея розширення імперії – це вже додатково. Це просто інструмент, який вони використовують для головних цілей.

Якщо ці головні цілі не досягаються і в такий спосіб вони зменшують свої можливості контролю самої Росії – тоді вони подумають. Логічно, що це зараз виникає,

– заявив експосол України.

Він висловив вдячність маленькій частині російської інтелігенції, політиків колишнього демократичного періоду, які не бояться піднімати свій голос у захист миру.

Валерій Чалий в ефірі 24 каналу про "колективного Путіна": дивіться відео

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