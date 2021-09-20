Експравоохоронця часів Януковича, який переховувався від слідства, затримали

Правоохоронці затримали колишнього працівника керівного складу управління громадської безпеки у Києві. Він переховувався від слідства з вересня 2021 року.

Затримали підозрюваного у Херсонській області. Раніше його оголошували у розшук.

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У чому підозрюють колишнього правоохоронця

За даними слідства, у лютому 2014 року підозрюваний виконував злочинний наказ та перевищив свої повноваження. Це відбулося для перешкоджання масовому руху мітингувальників з Майдану Незалежності до Верховної Ради. Активісти хотіли висловити підтримку голосуванню нардепів за повернення до Конституції 2004 року, яка передбачала обмеження повноважень президента.

Підозрюваний для залякування населення організував терористичний акт та вбивство мітингувальників.

Внаслідок дій підозрюваного:

3 осіб вбили;

14 – спричинили тяжкі тілесні ушкодження;

59 – завдали ушкоджень середньої тяжкості.

Експравоохоронцю інкримінували організацію, на виконання явно злочинного наказу:

незаконного перешкоджання проведенню мітингів,

умисних вбивств,

закінчених замахів на вбивства, заподіяння умисних тяжких тілесних ушкоджень,

перевищення влади та службових повноважень працівником правоохоронного органу.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Державного бюро розслідувань.