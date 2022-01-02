Експрем'єр Британії отримав вищий лицарський орден: опоненти вважають його негідним

Колишнього прем'єра Британії Тоні Блера удостоїли лицарського звання і тепер він став кавалером ордена Підв'язки. Щоправда, це одразу почали критикувати опоненти.

Екслідер лейбористів став лицарем-компаньйоном Найшляхетнішого ордену Підв'язки через 14 років після того, як залишив Даунінг-стріт.

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Дехто вважає, що колишній британський прем'єр не заслуговує на звання, зважаючи на введення британських військ до Іраку в часи його прем'єрства у 2003 році.

Як пише британська газета Daily Mail, петиція з вимогою позбавити колишнього прем'єра нового ордена вже зібрала 100 тисяч підписів.

Чим відзначився Тоні Блер

Під час свого прем'єрства (1997 – 2007) Тоні Блер надіслав 45 тисяч британських військових на підтримку американській армії в Іраку. Це рішення стало одним із найбільш суперечливих за 10 років його перебування на посаді та призвело до масових протестів і звинувачень.

У 2016 році офіційне розслідування щодо участі Британії в іракській кампанії 2003 року назвало факт вторгнення в цю близькосхідну країну невиправданим. Тоді Блер заявив, що готовий нести повну відповідальність за будь-які помилки.

Були і ті, хто вступилися за прем'єра

Під час виступу в суботу, 1 січня, на його захист став спікер Палати громад Ліндсі Гойл. Він назвав надання ордена "відповідною даниною" Блеру і вважає, що це не є політичним рішенням.

Щоб люди не думали, це одна з найтяжчих робіт у світі… Усім їм слід запропонувати лицарство, коли вони підуть з посади прем'єр-міністра,

– заявив Гойл.

Хто ще отримав звання

Окрім Блера, найвищого лицарського ордена Англії були удостоєні:

герцогиня Корнуольська Камілла,

колишня членкиня лейбористського кабінету,

баронеса Валері Амос.

Орден Підв'язки був заснований у 1348 році королем Англії Едуардом ІІІ та є найстарішою британською відзнакою лицарства та визнання значного вкладу в держслужбу. Попередник Блера на посаді сер Джон Мейджор був останнім, хто удостоївся нагороди.