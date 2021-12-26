Експрем'єр Франції став членом ради директорів найбільшої нафтогазохімічної компанії Росії

Колишній прем'єр-міністр уряду Франції Франсуа Фійон тепер працюватиме у раді директорів компанії "СИБУР". Це, зауважимо, доволі впливова у Росії структура.

Власне, найбільша інтегрована нафтогазохімічна компанія країни. А Фійон, нагадаємо, керував французьким урядом з 2007 по 2012 роки (за президента Ніколя Саркозі).

Ще у липні Експрем'єр Франції Фійон таки став членом ради директорів російської "Зарубежнефти"

Фійон увійшов до ради директорів російського бізнесу

На сайті компанії "СИБУР" 23 грудня опублікували повідомлення, що Франсуа Фійон увійшов до її ради директорів. Це сталося ще у листопаді, але розкрили новий склад ради тільки тепер.

Франсуа Фійон став незалежним директором.

Та членом комітету з аудиту, кадрів і винагород та комітету зі сталого розвитку.

Чому його туди обрали

У "СИБУРі" кажуть – за те, що він "не тільки управлінець найвищого рівня, а й послідовний прихильник просування порядку денного сталого розвитку, важливості переробки та повторного використання сировини".

– за те, що він "не тільки управлінець найвищого рівня, а й послідовний прихильник просування порядку денного сталого розвитку, важливості переробки та повторного використання сировини". Але є й інша версія: Франсуа Фійон, який був керівником уряду Франції у 2007 – 2012 роках за президента Ніколя Саркозі, активно й багато років лобіював у Європі російські проєкти та загалом співпрацю з Росією.

Більше – у відео: Росія продовжує підкуповувати європейських політиків

Фійон – далеко не перший європейський політик, який чомусь опиняється на високих посадах у російському бізнесі. До прикладу, колишній канцлер Німеччини (у 1998 – 2005) Герхард Шредер тепер очолює раду директорів "Роснєфті".

До слова, у Франції триває судовий процес проти Фійона – за фіктивне працевлаштування дружини та дітей.