Експрем'єр Польщі Туск очолив головну опозиційну партію країни

Колишній лідер "Європейської народної партії" Польщі та експрем'єр Дональд Туск повернувся до політики. Він очолив головну опозиційну партію "Громадянська платформа".

Про повернення Туска у політику заявив вже колишній очільник партії Борис Будка під час засідання національної ради "Громадянської платформи".

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За словами Будки, що "потрібно передати естафету, щоб разом досягти перемоги, досягти успіху".

У цей день на моє запрошення і на моє прохання Дональд Туск повертається до польської політики, повертається на 100%. Дональде, я хочу, щоб ви привели нас до перемоги,

– заявив він.

Туск прийняв запрошення та зауважив, що повернувся на 100%. Він також назвав "Громадянську платформу" командою справді надзвичайних людей.

Що чекає на партію після повернення Туска

"Громадянська платформа" сподівається, що повернення Туска оновить партію, яка вже кілька років перебуває на вторинних позиціях через низку поразок, завданих керівною партією "Право і справедливість" Ярослава Качинського. Повернення Туска відновить його суперництво з Качинським.

Туск розглядає Качинського як реакційного націоналіста з внутрішньою політичною філософією, яка шкодить Польщі. Своєю чергою Качинський розглядає свого старого ворога як корисливого політика, лояльність якого належить еліті ЄС, а не інтересам Польщі.