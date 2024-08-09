Експрезидент ФХУ Зубко намагається повернути посаду за допомогою поліції

Експрезидент Федерації хокею України Георгій Зубко подав заяву до Національної поліції міста Києва. Він називає себе "потерпілим" та стверджує, що "невстановлені особи підроблювали документи та шахрайським шляхом заволоділи майном ФХУ в особливо великих розмірах".

У Раді ФХУ, вищому керівному органі Федерації хокею, здивовані зверненням Зубка до поліції, бо "невстановленими особами" є публічні громадяни – члени Ради ФХУ, які у серпні 2024 року ухвалили рішення про відсторонення Георгія Зубка з посади. Зокрема, експрезиденту ФХУ закидали нецільове використання коштів федерації, авторитарний стиль управління та низьку ефективність роботи, зауважує 24 Канал.

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"На сайті Єдиного державного реєстру речових прав не зазначено жодного нерухомого майна Федерації хокею України. Офіс у Києві, за адресою Велика Васильківська 55, ФХУ орендує. Також після керівництва Зубка на банківських рахунках федерації відсутні кошти – залишилися лише борги на десятки мільйонів гривень. Можливо, під "заволодінням майна ФХУ в особливо великих розмірах" експрезидент мав на увазі ключки, хокейну форму, шайби, спортивні нагороди: кубки, грамоти?", – коментують ситуацію в Раді ФХУ.

Спроба Зубка втриматися на посаді це навіть не корпоративний спір у сфері бізнесу, а пряме втручання в діяльність громадської організації та прямий тиск на членів Ради ФХУ. Щиро жаль, що в часи, коли вся країна зосереджена на боротьбі з російським агресором, працівники поліції змушені відволікатись на "фантазії" експрезидента ФХУ. Маємо надію, що керівництво Національної поліції міста Києва дасть відповідну правову оцінку діянням Зубка,

– заявляє один із членів Ради ФХУ.

Згідно з попередньою інформацією, члени Ради Федерації хокею України ухвалили рішення про дострокове припинення повноважень президента ФХУ – Георгія Зубка. У відповідь, він змінив паролі до офіційних онлайн сторінок федерації, та звинуватив Раду ФХУ в "рейдерстві".

30 липня 2024 року 23 з 25 обласних підрозділів Федерації хокею України повідомили, що не визнають Георгія Зубка за чинного президента ФХУ та підтримують рішення Ради ФХУ щодо його відсторонення. Під загрозою опинився Чемпіонат України з хокею 2024-2025 років – п'ять із шести хокейних клубів також зазначили, що не визнають Зубка за президента ФХУ та відмовилися брати участь у змаганнях до обрання легального керівника федерації.

Члени Ради ФХУ повідомили керівні органи українського спорту про зміни в керівництві федерації, а також направили відповідний лист в Міжнародну федерацію хокею (IIHF). 22 вересня 2024 року відбудеться Генеральний Конгрес ФХУ, на якому мають обрати нового президента ФХУ.