Експрезидент Євроради Туск закликає співвітчизників "врятувати Польщу" від виходу з ЄС
Джерело:твітер Donald Tusk
Дональд Туск закликав поляків не допустити виведення Польщі з Євросоюзу. Цей план начебто хоче реалізувати Ярослав Качинський.
Експрезидент Євроради та лідер опозиційної партії "Громадянська платформа" Туск закликав вийти у неділю, 10 жовтня, на Замкову площу Варшави. Політик зауважив, що народу потрібно рятувати Польщу.
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Операція по виведенню Польщі з Європи, яку запланував Ярослав Качинський, активно розпочалася. Якщо ми залишимося байдужими, то його ніщо не затримає,
– заявив Туск.
Окрім того, політик заявив, що рішення Конституційного суду Польщі про переваги польської конституції над нормами ЄС – це начебто зрада.
Польща і ЄС: що відбувається
- Причиною суперечності між Польщею та ЄС стала судова система. Зокрема, взимку 2019 року навіть мовилося про можливе виключення країни з ЄС.
- Загалом у лютому 2020 році у Польщі ухвалили закон. Відповідно до нього можна карати суддів, які ставлять під сумнів законність рішень чи кадрові призначення.
- Такі дії польської сторони обурили ЄС. Там заявили, що закон порушує права суддів і принципи незалежності судової системи.
- Ба більше, суд Європейського Союзу зобов'язав Польщу негайно зупинити застосування національних положень, у яких мовиться про повноваження Дисциплінарної палати Верховного Суду.
- Водночас громадяни Польщі страйкують. Люди не хочуть, щоб у судову систему втручалися.
Допис Туска:
Musimy ratować Polskę, nikt tego za nas nie zrobi. Zbieramy się w najbliższą niedzielę o 18:00 na Placu Zamkowym w Warszawie. Polska jest warta naszego zaangażowania, nasza przyszłość jest tego warta!