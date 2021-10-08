Експрезидент Євроради Туск закликає співвітчизників "врятувати Польщу" від виходу з ЄС

Дональд Туск закликав поляків не допустити виведення Польщі з Євросоюзу. Цей план начебто хоче реалізувати Ярослав Качинський.

Експрезидент Євроради та лідер опозиційної партії "Громадянська платформа" Туск закликав вийти у неділю, 10 жовтня, на Замкову площу Варшави. Політик зауважив, що народу потрібно рятувати Польщу.

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Операція по виведенню Польщі з Європи, яку запланував Ярослав Качинський, активно розпочалася. Якщо ми залишимося байдужими, то його ніщо не затримає,

– заявив Туск.

Окрім того, політик заявив, що рішення Конституційного суду Польщі про переваги польської конституції над нормами ЄС – це начебто зрада.

Польща і ЄС: що відбувається

Причиною суперечності між Польщею та ЄС стала судова система. Зокрема, взимку 2019 року навіть мовилося про можливе виключення країни з ЄС.

Загалом у лютому 2020 році у Польщі ухвалили закон. Відповідно до нього можна карати суддів, які ставлять під сумнів законність рішень чи кадрові призначення.

Такі дії польської сторони обурили ЄС. Там заявили, що закон порушує права суддів і принципи незалежності судової системи.

Ба більше, суд Європейського Союзу зобов'язав Польщу негайно зупинити застосування національних положень, у яких мовиться про повноваження Дисциплінарної палати Верховного Суду.

Водночас громадяни Польщі страйкують. Люди не хочуть, щоб у судову систему втручалися.

Допис Туска:

Musimy ratować Polskę, nikt tego za nas nie zrobi. Zbieramy się w najbliższą niedzielę o 18:00 na Placu Zamkowym w Warszawie. Polska jest warta naszego zaangażowania, nasza przyszłość jest tego warta!