Експрезидента Чехії оштрафували, бо він не хотів носити маску

29 січня 2021 , 10:05
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Колишній президент Чехії Вацлав Клаус відмовився носити маску в публічному місці в розпал пандемії. За це його оштрафували на 10 тисяч крон (приблизно 465 доларів – 24 канал).

Джерело: CT24

Політика оштрафували ще за жовтневе порушення. Це не перший штраф Клаусу.

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Що передувало

Восени 2020 року він з'явився на заході на честь річниці утворення республіки. Там він був присутній без жодних засобів захисту. Тож йому виписали штраф у розмірі 10 тисяч крон.

Експрезидент Вацлав Клаус оштрафований за те, що під час покладання квітів на честь Дня освіти республіки і під час подальшого виступу не мав на собі протиепідемічної маски і принципово відмовлявся її одягнути,
– йдеться в повідомленні гігієнічної служби Праги.

Інші штрафи

Ще у листопаді 2020 експрезидент президент відмовився одягати маску під час мітингу. За це отримав 140 доларів покарання.

Так він висловлює незгоду зі штрафами, крім цього заявив про обмеження своїх прав.

Карантин у Чехії: що відомо

  • У Чехії закриті всі ресторани, паби і бари, а також кінотеатри, театри, зоопарки, тренажерні зали і більшість магазинів ще з жовтня 2020 року.
  • Влада дозволила їм відкритися лише на час різдвяних свят.
  • У Чехії зафіксували приблизно 930 тисяч випадків зараження коронавірусом. Щодня у країні фіксують приблизно 8 тисяч нових випадків захворювання.