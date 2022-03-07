Ексрегіонал намагається очолити "російську адміністрацію" тимчасово окупованого Біловодська

Колишній регіонал та організатор фейкового "референдуму" на Луганщині знову прибіг до окупантів. Він намагається очолити окупаційну адміністрацію у тимчасово захопленому Біловодську.

Колаборант певний час перебував у "консервації". Після організації псевдореферендуму він став "міністром сільського господарства" недореспубліки. СБУ не назвала ім'я чоловіка, однак, ймовірно, мовиться про Юрія Пронька.

До речі У Миколаєві затримали 2 російських агентів, які збирали інформацію про ЗСУ

Що робить посіпака окупантів

Тепер чоловік під керівництвом російських збройних сил організовує роботу органів окупаційної влади та збирається їх очолити.

Він публічно проголошує, що Біловодськ є територією так званої псевдореспубліки та закликає місцевих жителів і правоохоронців підтримувати окупантів.

СБУ вже відкрила проти нього справу. Наголосили, що Пронько перебуває в полі зору українських силовиків і обов'язково відповідатиме за законом.

Так само будуть покарані всі зрадники та посіпаки ворожих загарбників!

– наголосили у спецслужбі.



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