Екстрена посадка літака у Росії: бійку влаштував відомий хокеїст, який грав у НХЛ

На рейсі з Сочі до Москви авіалайнер був змушений здійснити незаплановану посадку у Воронежі через п'яного пасажира, який влаштував бійку на борту. Як пишуть російські ЗМІ, винуватцем ситуації є чемпіон світу з хокею у складі збірної Росії Олег Саприкін. Однак спортсмен спростовує інформацію.

"Пасажир бізнес-класу не розрахував можливості організму, зловжив віскі й втратив контроль над собою. Він почав кричати на бортпровідників і матюкатися. А після відмови налити ще влаштував формений бешкет на борту, вдарив стюардесу", – розповіли в аеропорту, інформує "Спорт-Експрес".

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Літак приземлився у Воронежі після запиту пілотів. Винуватця бійки заспокоїти не вдалося, тому його передали транспортній поліції, яка порушила адміністративну справу про дрібне хуліганство.

Бешкетником виявився 37-річний Олег Саприкін. У Росії він виступав за московських армійців, "Динамо", СКА, "Сочі", "Автомобіліст" і "Салават Юлаєв". У НХЛ провів 325 матчів за "Калгарі" й "Фінікс".

У 2009-му році хокеїст став чемпіоном світу в складі збірної Росії, яка взяла золото у швейцарському Берні, а у 2011 виграв Кубок Гагаріна із "Салават Юлаєв". Саприкін закінчив кар'єру в сезоні-2015/16 і з того часу не знайшов постійного місця роботи.

Олег Саприкін заперечує інформацію. "Відразу скажу, що ніякої бійки не було, я нікого не бив і не чіпав, ні сусідів, ні, боронь боже, стюардес. Я навіть не можу припустити, звідки взялася така інформація. Я спокійно випивав, сидячи з дружиною в бізнес-класі. І раптом несподівано приземлилися у Воронежі, – зазначив Саприкін.

Спортсмен відзначив, що один із пасажирів дійсно був незадоволений його з дружиною поведінкою.

"Нас обслуговували нормально. Все приносили вчасно. Позаду, в економ-класі, сидів пасажир, який був незадоволений нашою поведінкою. Можливо, ми поводилися шумно, але все-таки був новий рік, свято", – відзначив хокеїст.

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