В одній з областей вводять аварійні відключення світла

В одній з областей України запроваджують тимчасові обмеження застосування електроенергії. Подачу планують відновити до вечора неділі. 6 квітня.

Екстрені відключення зачепили Хмельницьку область. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Хмельницький LIVE".

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Що відомо про застосування відключень

Згідно з оприлюдненою інформацією, у Хмельницькому зафіксовано аварійні відключення світла.

Подачу електроенергії планують відновити до 17:00,

– ідеться у повідомленні.

Причину запроваджень тимчасових обмежень не вказують. Інформації про те, чи це стало наслідком атаки на регіон, чи ситуація сталася через різку зміну температур, не повідомляли.

До речі, про графіки відключення світла та ситуацію з електроенергією ми оперативно розповідаємо в нашому телеграм-каналі. Підписуйтеся, щоб дізнаватися про все першими.

Нагадаємо, вночі під час повітряної тривоги в Хмельницькій області Сили ППО знищили 1 російську ракету. На жаль, внаслідок атаки місцева жителька отримала травми, уламками скла їй порізало ногу. Керівник ОВА також розповів, що пошкоджене приміщення житлового будинку, літньої кухні, 2 підсобних приміщення і 3 автомобілі.