У двох районах Києва запровадили екстрені відключення

У четвер, 29 жовтня, в Києві за розпорядженням Укренерго ввели аварійні відключення електроенергії. Обмеження торкнулися частини Голосіївського та Солом'янського районів столиці.

Наразі звичні графіки там не діють. Про це написали в ДТЕК.

Що відомо про відключення?

О 8:45 29 жовтня в компанії повідомили про запровадження аварійних обмежень. Енергетики наголосили, що за таких умов попередньо оприлюднені розклади повністю втрачають чинність, а тривалість знеструмлення передбачити неможливо.

Фахівці запевнили, що оперативно повідомлятимуть містян про будь-які зміни в мережі.

Енергетики закликають жителів столиці з розумінням поставитися до вимушених заходів і раціонально споживати електроенергію. Зокрема, киян просять вимикати прилади з розеток під час відсутності напруги та не вмикати потужну техніку одночасно після відновлення живлення, оскільки різке навантаження здатне спричинити нові аварії на підстанціях.

Зазначимо, координатор системи ООН в Україні та гуманітарний координатор Матіас Шмале заявив, що Організація Об'єднаних Націй може оголосити екстрений заклик про допомогу для Києва через додаткові потреби, спричинені російськими атаками на критичну інфраструктуру. Йдеться про можливість залучити додаткове фінансування для реагування на наслідки ударів.