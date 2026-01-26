Укр Рус
Графіки не діють: у частині Київщини почалися екстрені відключення
26 січня, 17:49
Графіки не діють: у частині Київщини почалися екстрені відключення

Дар'я Смородська
Основні тези
  • У частині Київської області запровадили екстрені відключення електроенергії.
  • Відключення стосуються громад трьох районів, де графіки наразі не діють.

У ДТЕК наголосили, що в понеділок, 26 січня, в частині Київської області запровадили екстрені відключення. Таке розпорядження дали в Укренерго.

Про це пишуть на сторінках компанії.

Чому немає світла в частині Київської області?

З 17:13 26 січня в кількох районах Київської області запровадили екстрені відключення. Наразі через це графіки не діють у громадах Броварського та Бориспільського районів.

У ДТЕК обіцяють оперативно інформувати користувачів у разі змін. Під час дії екстрених відключень енергетики не можуть спрогнозувати графіки заздалегідь. 

Жителів просять ощадливо використовувати електроенергію, щоб мінімізувати кількість відключень.

Що відомо про відключення світла в Україні?

  • На Київщині графіки погодинних відключень не діяли майже місяць. Через складну ситуацію в енергосистемі після російських обстрілів енергетики не могли відновити нормальне живлення. Але 26 січня для області знову запрацювали погодинні вимкнення світла, крім тих трьох районів, де ввели екстрені знеструмлення.

  • У Пунктах незламності Києва почали встановлювати ліжка через тривалі відключення світла та тепла. Люди змушені проводити там години й навіть ночувати, тому умови адаптують для довшого перебування.

  • Уряд та Нафтогаз планують запровадити імпорт електроенергії для часткового покриття дефіциту в енергосистемі. Вважається, що за таких умов з'явиться можливість знизити графіки обмежень або ж зробити їх менш тривалими в пікові години.