Графіки не діють: у частині Київщини почалися екстрені відключення
- У частині Київської області запровадили екстрені відключення електроенергії.
- Відключення стосуються громад трьох районів, де графіки наразі не діють.
У ДТЕК наголосили, що в понеділок, 26 січня, в частині Київської області запровадили екстрені відключення. Таке розпорядження дали в Укренерго.
Про це пишуть на сторінках компанії.
Дивіться також "Самої лише стійкості замало": економіст назвав кроки, що мають покращити ситуацію з енергетикою
Чому немає світла в частині Київської області?
З 17:13 26 січня в кількох районах Київської області запровадили екстрені відключення. Наразі через це графіки не діють у громадах Броварського та Бориспільського районів.
У ДТЕК обіцяють оперативно інформувати користувачів у разі змін. Під час дії екстрених відключень енергетики не можуть спрогнозувати графіки заздалегідь.
Жителів просять ощадливо використовувати електроенергію, щоб мінімізувати кількість відключень.
Що відомо про відключення світла в Україні?
На Київщині графіки погодинних відключень не діяли майже місяць. Через складну ситуацію в енергосистемі після російських обстрілів енергетики не могли відновити нормальне живлення. Але 26 січня для області знову запрацювали погодинні вимкнення світла, крім тих трьох районів, де ввели екстрені знеструмлення.
У Пунктах незламності Києва почали встановлювати ліжка через тривалі відключення світла та тепла. Люди змушені проводити там години й навіть ночувати, тому умови адаптують для довшого перебування.
Уряд та Нафтогаз планують запровадити імпорт електроенергії для часткового покриття дефіциту в енергосистемі. Вважається, що за таких умов з'явиться можливість знизити графіки обмежень або ж зробити їх менш тривалими в пікові години.