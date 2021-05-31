Ексвиконувач обов'язків глави ДФС "намалював" собі 1000% надбавки та максимальні премії, – НАЗК

Ексвиконувач обов'язків голови Державної фіскальної служби відзначився тим, що призначав собі максимально можливі премії. Окрім того, він встановив для себе розмір надбавки за інтенсивність до 1000% від окладу.
В агентстві із запобігання корупції розповіли, що на ексочільника ДФС вже склали та направили до суду адмінпротокол. Імені посадовця наразі не називають.
Актуально НАЗК має питання щодо понад 40 колишніх чиновників і політиків
Розмір премій, які він собі призначив, був максимальним (30% від посадового окладу), а розмір надбавки за інтенсивність праці коливався від 100 до 1000 % від його посадового окладу,
– мовиться у повідомленні.
Загалом упродовж квітня НАЗК склало і направило до судів 37 адмінпротоколів через порушення антикорупційного законодавства. Зокрема, мовиться про конфлікт інтересів, одержання подарунків, сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності.
Деталі
- Один із голів місцевої державної адміністрації розпочав роботу на публічній службі. Водночас він продовжив обіймати посади директорів у відразу декількох підприємствах і отримував за це зарплату.
- Начальниця однієї з податкових інспекцій отримала у подарунок не від близьких людей відразу 2 гаражі. Їхня вартість становить понад 160 000.
- Керівниця окремого структурного підрозділу ДБР ухвалила рішення щодо людини, з якою має неприязні стосунки. Одному з працівників запропонували встановити премію у розмірі 1%.