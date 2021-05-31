Ексвиконувач обов'язків глави ДФС "намалював" собі 1000% надбавки та максимальні премії, – НАЗК

Ексвиконувач обов'язків голови Державної фіскальної служби відзначився тим, що призначав собі максимально можливі премії. Окрім того, він встановив для себе розмір надбавки за інтенсивність до 1000% від окладу.

В агентстві із запобігання корупції розповіли, що на ексочільника ДФС вже склали та направили до суду адмінпротокол. Імені посадовця наразі не називають.

Актуально НАЗК має питання щодо понад 40 колишніх чиновників і політиків

Розмір премій, які він собі призначив, був максимальним (30% від посадового окладу), а розмір надбавки за інтенсивність праці коливався від 100 до 1000 % від його посадового окладу,

– мовиться у повідомленні.

Загалом упродовж квітня НАЗК склало і направило до судів 37 адмінпротоколів через порушення антикорупційного законодавства. Зокрема, мовиться про конфлікт інтересів, одержання подарунків, сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності.

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