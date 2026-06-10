Ексвійськкома Борисова зупинили на виїзді з Києва, ДБР проводить у нього обшуки, – джерела

Працівники ДБР 10 червня провели слідчі дії щодо колишнього начальника Одеського обласного ТЦК Євгена Борисова. Правоохоронці зупинили автомобіль, у якому перебував ексвійськком, на одному з блокпостів на виїзді з Києва.

Про це 24 Каналу повідомили джерела у правоохоронних органах.

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Чому ДБР проводить слідчі дії щодо Борисова?

За попередніми даними, слідчі дії відбуваються в межах кримінального провадження щодо можливої легалізації майна та коштів, отриманих незаконним шляхом. Водночас деталей про результати або можливі нові процесуальні рішення поки не повідомляють.

Ім'я Євгена Борисова набуло широкого розголосу у 2023 році після журналістських розслідувань про придбання його родиною дороговартісної нерухомості та автомобілів за кордоном під час повномасштабної війни. Після цього посадовця звільнили з посади начальника Одеського обласного ТЦК та СП та повідомили про низку підозр.

Наразі невідомо, чи пов'язані нинішні слідчі дії з уже відомими кримінальними провадженнями, чи йдеться про окремий епізод розслідування.

Очікується, що найближчим часом ДБР може оприлюднити офіційну інформацію щодо обставин обшуків та їхніх результатів.

Що ще відомо про Борисова?

Євген Борисов став одним із найгучніших фігурантів корупційних скандалів під час повномасштабної війни. У 2023 році журналісти виявили, що члени його родини придбали в Іспанії нерухомість та елітні автомобілі на мільйони євро.

Після суспільного резонансу президент Володимир Зеленський доручив негайно звільнити Борисова з посади начальника Одеського обласного ТЦК та СП. Згодом Національне агентство з питань запобігання корупції заявило, що встановило ознаки незаконного збагачення на суму близько 188 мільйонів гривень.

У НАЗК наголошували, що це стало одним із найбільших зафіксованих випадків незаконного збагачення в Україні. За даними агентства, лише один із придбаних об'єктів нерухомості в Іспанії коштував 3,7 мільйона євро та був оформлений на матір експосадовця.

Також правоохоронці перевіряли інформацію про можливу організацію схем незаконного виїзду військовозобов'язаних за кордон через структури територіального центру комплектування. Після звільнення Борисову повідомили про низку підозр, пов'язаних із незаконним збагаченням, службовими злочинами та легалізацією майна.

Наразі щодо колишнього військкома тривають судові процеси та досудові розслідування за кількома кримінальними провадженнями. Однак він перебуває не за ґратами, адже у листопаді 2025 року за нього внесли заставу у понад 20 мільйонів гривень.