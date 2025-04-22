Ексвласник "Дельта Банку" може продавати активи оточенню Парцхаладзе, – ЗМІ

Компанії президента Конфедерації будівельників України Льва Парцхаладзе можуть стати претендентами на отримання частини активів ексвласника збанкрутілого "Дельта Банку" Миколи Лагуна і його оточення.

Зокрема, мовиться про землю в Білогородці Київської області. Про це йдеться у статті видання Коротко.Про, передає 24 Канал.

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ЗМІ пишуть про інтерес Льва Парцхаладзе

Видання також відзначає, що частину активів – у Бородянці та під Черніговом – Лагун ймовірно продав родині колишнього головного казначея Київської області Петра Миколенка, чий син очолює Миколаївську митницю.

Так, в лютому 2025 року, згідно з даними системи YouControl, у державних реєстрах змінився власник ТОВ "Черніград" і ТОВ "Бородянінвестменс".

Першій належить 63 гектари землі в Чернігівській області, другій – понад 100 гектарів в Бородянці. 24 з 56 чернігівських ділянок фігурують у судових справах, у Бородянці така ділянка одна. Замість ТОВ "КУА Скай Кепітал Менеджмент", якою керує менеджер Лагуна Вадим Сергієнко, дві вказані компанії перейшли під управління Олексія Миколенка і свіжоствореного ТОВ "ТерраХаб".

Олексій – син Петра Миколенка, колишнього голови держказначейства в Київській області, тривалого керівника регіонального управління Рахункової палати в Києві, області та суміжних регіонах. Інший син Миколенка-старшого – Сергій – з 2021 року очолює Миколаївську митницю.

Також журналісти видання відзначають інтерес до об'єктів Лагуна з боку експершого заступника голови Київської обладміністрації, колишнього заступника міністра регіонального розвитку і будівництва, президента Конфедерації будівельників України Льва Парцхаладзе. За їхніми словами, як стверджують учасники ринку – Парцхаладзе і його компанії може цікавити земля ТОВ "Град Вільне" та ТОВ "Білград" у іншому передмісті столиці – Білогородці.

За даними YouControl, зараз компаніями володіє відповідно ТОВ "Вільне Груп" менеджера Лагуна Геннадія Литвина, та уже згадане ТОВ "КУА Скай Кепітал Менеджмент" Сергієнка. "Білград" володіє 17 гектарами під забудову у Білогородці, всі вони фігурують у судових справах. Зокрема, йдеться про конфлікт Лагуна із ТОВ "Омокс" (забудовник села Чайки Київської області), якому ексбанкір передав 115 гектарів у безстрокове користування в рахунок сплати заборгованості на суму понад 2 мільйони доларів.

Зараз адвокати Лагуна намагаються скасувати договір (формально позивачем виступає "Град Вільне", оскільки "Білград" передав йому свої ділянки). Такий юридичний кульбіт можна пояснити хіба що появою покупця, який готовий покрити всі судові витрати і закрити очі на проблемну історію активу. А відтак сприяти "виходу в кеш" втіклого ексбанкіра,

– додають журналісти.

Так само, зі 116 гектарів землі, яким володіє "Град Вільне", майже 100 гектарів – перебувають під різними заборонами і арештами. Зокрема, частина ділянок – під обтяженням ще з 2021 року, коли Господарський суд Києва наклав на них арешт із забороною розпоряджатися вказаним майновим правом. Підставою накладення арешту стало збереження речових доказів (п. 1 ч. 2 стаття 170 КПК України) у кримінальному провадженні №42021112200000020 від 06.05.2021, за ознаками злочину передбаченого ч. 2 статті 190 Кримінального Кодексу України – це кримінальна справа щодо розкрадання Лагуном грошей кредиту від "Укрексімбанку".

Першими претендентами мають бути державні структури

Журналісти видання припускають, що Парцхаладзе чи його оточення цікавить не лише земля, а й весь проєкт ЖК Vilne, дані якого вже опубліковані на профільних сайтах з продажу нерухомості як "перспективного" об'єкта попри те, що відгуки про нього датуються ще 2021 роком. Утім, реальність полягає в тому, що першими претендентами на такі об'єкти мають стати державні структури.

Цікавою також має бути реакція Ощадбанку та Укрексімбанку на таку можливу угоду компаній з оточення Парцхаладзе, особливо – їхніх кредитних відділів, що формують заявки на розширення кредитних ліній для таких компаній. Службам внутрішнього аудиту варто звернути увагу на те, щоб такі кредитні лінії не були спрямовані на купівлю земельних ділянок, через які ті самі банки назавжди втратять свої кошти, які зараз намагаються через суд стягнути з Лагуна та його менеджерів,

– відзначають у виданні.

Варто нагадати, що майно інших банкірів-втікачів, зокрема, Олега Бахматюка, Нацбанк уже активно стягує. Наприклад, нещодавно стало відомо, що центробанк продаватиме з торгів центральний офіс Ukrlandfarming Бахматюка в районі станції метро "Житомирська" в Києві.

Власником майна є ТОВ "Торговий дім "Трансмагістраль", яке належить ПрАТ "Агрохолдинг Авангард". З 2008-го до 2014 року банк "Фінансова ініціатива" Бахматюка взяв у НБУ п’ять кредитів рефінансування під заставу цих будівель. Оскільки банк не виконував зобов’язання, Нацбанк у 2018 році подав позов про стягнення заставного майна. У 2022 році було відкрито провадження про банкрутство ТОВ "Торговий дім "Трансмагістраль", у процедурі якого були визнані вимоги НБУ на суму понад 3 мільярди гривень.

Тож, очевидно, в державі продовжують діяти подвійні стандарти щодо зловмисних ділків-банкірів – у одних забирають офіс, іншим дарують сотні гектарів української землі і багатомільйонні прибутки.