СБУ викрила масштабну схему втечі ухилянтів за кордон: організатором є колишній чиновник

Колишній заступник голови Судової охорони організував схему вивезення ухилянтів за кордон. Для реалізації каналів законного виїзду з України фігурант створив фейковий благодійний фонд та понад 30 псевдоволонтерських організацій.

Ціна питання виїзду за кордон сягала від 2 до 5 тисяч доларів. Вартість залежала від терміновості "зарубіжного відрядження".

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Яку схему організував колишній посадовець

СБУ встановила, що ексзаступник голови Служби судової охорони створив в Україні фейковий благодійний фонд та понад 30 псевдоволонтерських організацій. Він оформлював військовозобов'язаних, які ухилялися від служби, як міжнародних перевізників гуманітарних вантажів від імені своїх "організацій".

Слідчі встановили, що схема вивезення ухилянтів діяла у Київській, Львівській, Хмельницькій, Волинській, Харківській, Вінницькій, Дніпропетровській та Одеській областях.

Відомо, що колишній посадовець діяв не самостійно, а разом зі спільниками. Їх уже викрили та засудили за скоєні злочини. Колишній голова Служби судової охорони нині переховується за кордоном. Він втік у березні 2022 року до однієї з європейських країн як волонтер.

Фігуранти схеми, яких вже засудили – більше у галереї

До слова, чиновника звільнили із займаної посади у 2021 році, оскільки підозрювали у корупції.

Для створення псевдоблагодійних організацій та оформлення фейкових документів для ухилянтів фігурант "втемну" використовував власні зв'язки серед знайомих в держустановах,

– повідомили в СБУ.

Колишньому голові Служби судової охорони вже повідомили про підозру. Фігуранту масштабної схеми вивезення ухилянтів інкримінують:

перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань;

незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

Максимальні санкції статей передбачають покарання у вигляді восьми й дев'яти років позбавлення волі. Оскільки підозрюваний переховується за кордоном, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за скоєні злочини.

СБУ повідомила про підозру російській співачці

Одіозній російській співачці Юлії Чичеріній повідомили про підозру за чотирма статтями. Так, напередодні 2023 року вона опублікувала на власному ютуб-каналі відеозвернення, де закликала військових Сил оборони здаватися у російський полон. Крім того, вона погрожувала українським військовим ув'язненням у російських концтаборах у Сибіру.

Цинічність Чичеріної пробила чергове дно, коли після теракту в Оленівці, вона приїхала до окупованого селища і влаштувала там концерт. Під час нього вона агітувала місцеве населення вступати до лав російської армії.