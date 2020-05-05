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      Прокурором Києва став Роман Говда – ексзаступник Шокіна

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      Роман Говда знову прокурор Києва: Венедіктова підписала наказ
      Ексзаступник Шокіна Роман Говда знову став прокурором Києва / glavcom.ua

      Виконувачем обов'язків прокурора Києва знову призначили ексзаступника Шокіна Романа Говду. Відповідний наказ підписала очільниця Офісу генпрокурора Ірина Венедіктова. У грудні 2019 року його звільнили з цієї ж посади.

      Венедіктова призначила виконувачем обов’язків прокурора Києва заступника Шокіна – Романа Говду, повідомив у телеграмі глава Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

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      За його словами, в період Революції Гідності Говда очолював відділ тоді ще Генпрокуратури. Саме цей департамент давав згоду на всі негласні слідчі розшукові дії, які проводили оперативники центрального апарату МВС під керівництвом Віталія Захарченка.

      призначення прокурора києва
      Венедіктова підписала наказ про призначення Говди прокурором Києва / Телеграм Шабуніна

      Що відомо про Романа Говду

      • У 2015 році МВС призначили його прокурором Одеської області. На цій посаді Говда закрив кримінальне провадження щодо будівництва на Одещині найдорожчого тоді дитсадка в Україні.
      • У тому ж 2015 році його призначили заступником генпрокурора Віктора Шокіна.
      • У 2016 році новий генпрокурор Юрій Луценко призначив Говду прокурором Києва. На цій посаді він теж відзначився, закривши справу "мажора" Станіслава Толстошеєва.
      • З прокуратури Києва Говда звільнився в грудні 2019 року.

       

      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Київська прокуратура Новини України Віктор Шокін Ірина Венедіктова Новини Києва Офіс генпрокурора Новини політики
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