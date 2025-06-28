Ексзаступника мера Харкова підозрюють у крадіжці 5,4 мільйона гривень на фортифікації

Прокуратура спільно з поліцією викрила злочинну організацію на чолі з колишнім заступником мера Харкова. Її учасників підозрюють у заволодінні 5,4 мільйона гривень виділених на фортифікації бюджетних коштів.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на генерального прокурора Руслана Кравченка. Підозру оголосили 5 членам злочинної організації.

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Що відомо про схему

Злочинну організацію створив та здійснював керівництво колишній заступник міського голови міста Харків. Йому та 4 виконавцям, серед яких 2 керівники підприємств та 2 фізичні особи-підприємці, спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону повідомила про підозру.

Організатор та директор одного із підприємств як основний підрядник, залучили до протиправної діяльності керівника фірми-прокладки та двох таких самих ФОПів, які здійснили закупівлю майна для облаштування фортифікації за цінами, завищеними більше ніж на 30% від ринкових.

До слова, за даними джерел "Української правди" в правоохоронних органах, йдеться про Руденка Андрія Івановича, який обіймав посаду заступника міського голови Харкова з питань житлово-комунального господарства упродовж 2015 – 2024 років.

Слідство встановило, що внаслідок злочинної діяльності групи державі завдано збитків в сумі 5,4 мільйона гривень. В рамках досудового розслідування будуть досліджені інші епізоди діяльності даної злочинної організації.