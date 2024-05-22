Ексзаступнику керівника ОП Смирнову оголосили підозру, − ЗМІ
Джерело:Українська правда
За повідомленням ЗМІ, колишньому заступнику керівника Офісу президента повідомили про підозру. Йдеться про Андрія Смирнова.
29 березня президент Зеленський своїм указом звільнив з посади заступника голови Офісу президента Андрія Смирнова. Тепер, за повідомленням ЗМІ, стало відомо, що посадовцю оголосили про підозру.
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Викрили на корупції
Так, "Українська правда" із посиланням на кілька співрозмовників у правоохоронних органах пише, що колишньому заступнику Андрія Єрмака Андрію Смирнову повідомили про підозру у незаконному збагаченні.
Зазначимо, що в Офісі президента на посаді заступника Смирнов перебував з осені 2019 року.
У 2022 чиновник потрапив у скандал. Тоді вийшло розслідування "Української правди". Там йшлося про те, що брат Андрія Смирнова нібито придбав квартиру та земельну ділянку в Карпатах за ціною, значно нижчою за ринкову. Загальна сума майна становила чверть мільйона доларів. Також брат керівника ОП начебто придбав апартаменти площею 100 квадратних метрів у житловому комплексі "Авалон-37" за понад 1,6 мільйона гривень, тоді як ринкова вартість такого житла коливається в межах 6 мільйонів гривень.
Викрито корупційну групу, яку очолював ексрадник ОП
- На початку квітня НАБУ повідомило про викриття групи, яка заволоділа 95 мільйонами гривень на закупівлі трансформаторів для Укрзалізниці. Ця група діяла група від 2021 року та намагалася контролювати кошти Укрзалізниці.
- У червні – грудні 2022 року керівник цієї групи Артем Шило, колишній радник Офісу Президента й надалі співробітник СБУ, через підконтрольних службових УЗ забезпечив обрання наперед визначеної компанії постачальником силових трансформаторів.
- Під час розслідування з'ясувалося, що постачання трансформаторів відбувалося за завищеною вартістю.
- Крім того, Шило відхиляв пропозиції інших учасників закупівлі зі значно вигіднішими ціновими умовами, пояснюючи це листом СБУ "Щодо загроз державній безпеці". Водночас тендер начебто "виграла" компанія, яка мала зв'язки з Росією. Втім, цей факт Шило проігнорував.
- Загалом Укрзалізниця зазнала збитків на суму 94,7 мільйона.