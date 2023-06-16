Збагачення ціною здоров'я воїнів: ексзаступнику Резнікова та його підлеглому оголосили підозри

СБУ вдалося зібрати масштабну доказову базу щодо корупційної діяльності двох колишніх високопосадовців. Для власного збагачення вони розкрадали кошти на закупівлі бронежилетів та зимової форми для підрозділів ЗСУ, які ризикуючи своїм життям та здоров'ям виконують бойові завдання на фронті.

Мовиться про колишнього заступника міністра оборони України та екскерівника Департаменту державних закупівель цього відомства. Загалом їхня незаконна діяльність завдала збитків держбюджету України на суму понад 1 мільярд гривень.

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Обкрадати ЗСУ почали ледь не з перших днів повномасштабної війни

При цьому, за даними слідства, оборудку колишні посадовці оборонного відомства організували ледь не у перші ж дні повномасштабного вторгнення Росії, на початку березня 2022 року. Докази незаконної діяльності правоохоронці виявили під час обшуків за місцем роботи і проживання фігурантів. Мовиться про документацію та інші речові докази.

Так, за даними слідства, експосадовці закупили в іноземної фірми майже 3 тисячі бронежилетів на суму у понад 130 мільйонів гривень. Однак насправді з них аж понад 100 мільйонів пішли у кишені учасникам оборудки.

Натомість за висновком товарознавчої експертизи, реальна ринкова вартість закуплених засобів захисту становить лише 25 мільйонів гривень. Ба більше, ці бронежилети навіть не відповідають заявленому класу захисту.

Однак джерело збагачення організатори "схеми" побачили не лише у закупівлі засобів захисту. Вони також закупили оптову партію неякісних зимових курток і штанів для воїнів ЗСУ на загальну суму 900 мільйонів гривень. Це майно також не відповідає вимогам використання в холодну пору року в умовах ведення інтенсивних бойових дій.

Завдяки принциповій позиції Служби безпеки, ініційовано заміну придбаних через оборудку неякісних засобів захисту для військовослужбовців Збройних Сил України,

– підкреслили в СБУ.

Як зазначили в СБУ, комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора.

Зловмисникам загрожує тривале ув'язнення

В СБУ зазначили, що на підставі зібраних матеріалів слідчі уже повідомили обом колишнім посадовцям про підозру. Їх звинувачують у порушення декількох статтей Кримінального кодексу України, а саме:

частина 5 статті 191 "Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем",

частина 2 статті 28 "Вчинення кримінального правопорушення групою осіб",

частина 1 статті 114-1 "Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань".

Зазначимо, що згідно з Кримінальним кодексом України за таке порушення 191 статті передбачається покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна. Натомість таке порушення статті 114-1 карається позбавленням волі на строк від 5 до 8 років.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення,

– підкреслили в СБУ.

Зазначимо, що за даними СБУ сьогодні обидва зловмисники уже знаходяться під вартою за підозрою у схожих злочинах. Так, ексзаступник міністра оборони раніше отримав ще одну підозру за причетність до закупівель продуктів харчування для ЗСУ за завищеними цінами та неякісної амуніції. Натомість ексочільник Департаменту знаходиться під вартою за матеріалами СБУ з лютого 2023 року.