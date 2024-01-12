Бунт наркомафії․ Чому в Еквадорі почалася війна за владу та як це може вплинути на Україну

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Зараз наш світ "штормить" від геополітичних конфліктів та протистоянь, які в різних точках планети наближаються до відкритої війни або вже давно, як в Україні, тривають. Проте останні кілька днів "штормить" Еквадор, і причиною цього стала зовсім не геополітика, але події в цій країні Латинської Америки можуть мати неабиякий вплив на світ. Що цікаво, загроза "нарковійн" нависає над регіоном давно, про що ми вже розповідали раніше.

А все почалося з того, що під час етапування лідер банди "Лос-Чонерос" Адольфо Масіас, засуджений на 34 роки за причетність до організованої злочинності та наркоторгівлю, зник з камери. Після цього в низці регіонів спалахнули заворушення, в результаті яких у країні ввели надзвичайний стан, а до столиці стягнули війська.

Тепер же в Еквадорі триває справжній бунт мафії, що цілком може перерости в масштабну боротьбу з організованою злочинністю в країні та загалом у регіоні. Також Еквадор посідає 3-тє місце у світі за наркотрафіком, що може мати вплив і далеко за межами країни.

Про те, чому саме зараз в Еквадорі неспокійно, чому організована злочинність так розвинулася в країні та які це може мати наслідки – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Що відомо про Еквадор, де він розташований і чому там вирує насильство

Найчастіше про Еквадор в українському інфопросторі можна почути через бунти та заколоти у в'язницях, масові бійки унаслідок яких буває чимало жертв. Причиною цьому є те, що в'язниці країни буквально переповнені, а рівень злочинності невпинно зростає.



Еквадор розташований на західному узбережжі Південної Америки і є компактною країною, що набагато менша за більшість країн континенту / Інфографіка iStockphoto

Експерти пов'язують такий ріст злочинності безпосередньо з наркоторгівлею та становленням цілих сімей мафіозі, які міцно вкорінилися в країні. Цьому неабияк сприяв популістський лівий експрезидент країни Рафаель Корреа, який "правив" з 2007 по 2017 рік. Тоді уряд крізь пальці дивився на те, як здійснюється обіг наркотиків через морські порти країни.

В ім'я антиімперіалізму Корреа навіть закрив американську військову базу на узбережжі, скоротив співпрацю з Управлінням з боротьби з наркотиками США та розформував елітний підрозділ поліції по боротьбі з наркотиками, що був підготовлений американськими агентами.



Рафаель Корреа – президент Еквадору з 2007 по 2017 рік / Фото Cancillería del Ecuador

Така "політика" фактично дала поштовх до створення різного роду мафій, які займалися виготовленням та продажем наркотиків. А завдяки корупційним схемам, мафіозі отримали зв'язки у владних та правоохоронних органах.

Чому Еквадор став центром насильства та наркоторгівлі

Саме тому Еквадор став одним із найбільших постачальників наркотиків у світі. Ба більше, Еквадор межує з Колумбією – ще одним лідером наркоторгівлі. Часто через Еквадор транспортували наркотики з Колумбії для подальшого постачання до Північної Америки та Європи.Лише уявіть – у 2022 році правоохоронці вилучили понад 128 тонн наркотиків. А скільки тонн таки вдалося вивезти з країни?

А де організована злочинність – там зростає рівень насилля. До прикладу, 2023 рік був антирекордним за кількістю вбивств – їх у країні зафіксували 7 878, а розкритих з них лише 584.

У 2019 році Еквадор був однією з найбезпечніших країн Латинської Америки з рівнем вбивств 6,7 на 100 000, що можна порівняти з показником у Сполучених Штатах. За оцінками еквадорських ЗМІ, до 2023 року рівень вбивств зріс у понад 6 разів – до 45 на 100 000.

Це робить Еквадор найсмертоноснішою країною материкової Латинської Америки. Бандити Еквадору застосовують криваву тактику, що вражає, включаючи публічні повішення, відсікання голів і спалення тіл.



Еквадор – найсмертоносніша країна в Латинській Америці / Інфографіка The Economist

Та й не варто забувати, що в серпні цього року в Еквадорі вбили кандидата у президенти Фернандо Вільявісенсіо.

В листопаді 2023 року до влади в країні прийшов дуже молодий Даніель Нобоа, основою програми якого є зміцнення економіки країни та посилення її безпеки.

Зокрема, президент прагне створити окремі в'язниці для злочинців різного рівня небезпеки. До прикладу, для особливо небезпечних пропонується створити так звані в'язниці на воді, які перебуватимуть далеко від берега й унеможливлять діяльність кримінальних авторитетів під час відбування покарання.

Крім того, президент вирішив боротися з організованою злочинністю. Логічно, що такий сценарій не надто влаштовував мафію, яка вже десятиліттями існує в Еквадорі.



Даніель Нобоа оголосив війну наркомафії / фото AP / Dolores Ochoa

Хто контролює наркотрафік в Еквадорі та до чого тут албанська мафія

Коріння цього насильства починається в Колумбії. Еквадор, а особливо порт у Гуаякілі, став важливим вузлом, через який перуанський і колумбійський кокаїн переправляється до США та Європи після того, як у 2009 році в колумбійських портах посилили безпеку.

Раніше торгівля була монополізована FARC, потужним колумбійським партизанським угрупуванням, яке зводило насильство до мінімуму. Та коли у 2016 році FARC підписав мирну угоду з колумбійським урядом, більшість його членів "демобілізувалися". Місцеві, регіональні та міжнародні банди заповнили вакуум влади.

Мексиканські банди фінансували еквадорські. Навіть всюдисуща албанська мафія розширила свою присутність в Еквадорі. Швидкому припливу міжнародної організованої злочинності сприяла доларизована економіка Еквадору та м'які візові вимоги для іноземців (до 2020 року).

Еквадорські банди генерують грошові потоки, встановлюючи прибутковий плацдарм в Європі, де споживання кокаїну зростає.

, що 5 січня мер Амстердама попередив, що Нідерланди можуть стати "наркодержавою". Найжвавіший маршрут торгівлі кокаїном у світі сьогодні пролягає з Гуаякіля до порту Антверпена в Бельгії. Значна частина цього кокаїну упакована в морські контейнери з бананами, одним із найбільших експортних товарів Еквадору.Попит з боку Європи перетворив еквадорські порти на один із найцінніших об'єктів інфраструктури, який можна контролювати, якщо ви є наркоторговцем у Латинській Америці.

Це допомагає бандам підкуповувати тюремну охорону. Масіас та інші лідери банд перетворили близько чверті з 36 в'язниць Еквадору на свої штаб-квартири, звідки вони організовують напади та вербують нових членів. Масіас втік незадовго до того, як його мали перевести до безпечнішої частини тюремного комплексу.

Хто такі "Лос-Чонерос" і лідер банди Фіто

Як ми відзначали вище, завдяки зростанню впливу та корупційним схемам, наркокартелі отримали колосальний вплив. Зокрема саме зі зв'язками серед правоохоронців пов'язують зникнення лідера банди "Лос-Чонерос" Адольфо Масіаса на прізвисько "Фіто", який втік із в'язниці.

Після так званих реформ Корреа, дрібні еквадорські гангстери, такі як Масіас, стали королями. "Лос-Чонерос", схоже, отримали перевагу першопрохідців, як одне із перших еквадорських угруповань, які встановили зв'язки з мексиканським угрупованням Сіналоа.Вважається, що вона та інші місцеві банди збагатися зброєю, отриманою від своїх мексиканських покровителів в обмін на поставки кокаїну.

Після втечі Масіаса, в шести в'язницях країни спалахнули бунти – в'язні взяли охоронців у заручники. Цим скористався ватажок Лос-Лобос Фабрісіо Колон Піко з псевдонімом "Ель Севідж", який разом із 31 ув'язненим втік з однієї з в'язниць в Андах.



Затримання в Еквадорі / Фото AFP

Його арештували 5 січня за підозрою в підготовці убивства генпрокурора країни. 20 втікачів спіймали, але ще 12, включно з Піко, переховуються.

Правоохоронцям та військовим довелося придушувати бунти в провінціях Ель Оро, Лоха, Чимборасо, Сотопаші, Асуай та Пічинча.

Через це президент Даніель Нобоа 8 січня оголосив в країні надзвичайний стан, що передбачає розширені повноваження для поліції та військових, заборону на публічні збори та комендантську годину. У великих містах посилили охорону аеропортів та громадського транспорту, а навчальні заклади зачинили. Мешканців міст попросили не виходити зайвий раз із домівок.



В Еквадорі діє надзвичайний стан та комендантська година / Фото AFP

Та це не сподобалося наркокартелям, які вирішили влаштувати бунт. Через це в найбільших містах країни спалахнули масові сутички на вулицях.

У столиці Кіто та найбільшому місті Гуаякіль лунали вибухи, зокрема через спалення автівок. Біля декотрих із них заколотники залишали газові балони, аби вибухи були сильнішими. Тільки за перший день сутичок 9 січня загинули щонайменше 10 людей, серед них і правоохоронці. Станом на 11 січня загинули щонайменше 17 людей. Однак і ці дані недостовірні. Крім того, ЗМІ повідомляють, що щонайменше 7 правоохоронців стали заручниками зловмисників.

До столиці стягнули бронетехніку, а на кадрах, що поширюють в соцмережах, видно чималу кількість озброєних заколотників.

У відповідь на це президент Нобоа оголосив 22 мафіозні угруповання терористичними організаціями. Крім того, він заявив, що країна перебуває в стані "внутрішнього збройного конфлікту". Фактично – це боротьба проти організованої злочинності у вигляді наркокартелів.

У в'язничних бунтах президент звинуватив мафію.

Захоплення телеканалу та мародерство

9 січня одна з найпопулярніших новинних програм Еквадору, El Noticiero, виходила в прямому ефірі телеканалу tc televisión, коли в студію увірвалися озброєні люди. Камери показували, як гангстери в капюшонах валять на підлогу співробітників, погрожуючи пістолетами.

Вони перебували в ефірі близько 15 хвилин, розмахуючи мачете, пістолетами та навіть кулеметами, робили селфі, споглядаючи на ошелешених глядачів, які дивилися на них.



Напад на телеканал в Еквадорі / Скриншот з відео tc televisión

Згодом поліція заявила, що всіх нападників заарештували. Нападників було 13 – у них вилучили кілька одиниць вогнепальної зброї, 2 гранати та вибухівку. Серед затриманих був громадянин Венесуели.

У місті Куенка невідомі кинули саморобну бомбу у військову вантажівку. Також вибухи лунали й в інших містах. На тлі цього у містах зафіксовано чимало випадків мародерства. У Кіто та Гуаякілі розграбували найбільші ТЦ.

Це останній, найдраматичніший епізод у чотирирічному сповзанні Еквадору до влади наркобанд.

Мафія – військова ціль

Аналітики стверджують, що така хвиля насильства з боку мафій є відповіддю на плани новообраного президента по боротьбі з організованою злочинністю й наркотрафіком та будівництва нової в'язниці для очільників мафій.

Глава об'єднаного командування збройних сил Еквадору, адмірал Хайме Вела переконаний, що саме останнє стало причиною для таких дій. Водночас командувач наголосив, що всі угруповання, які президент оголосив терористичними, стали військовими цілями. Тому їх повинні ліквідувати.

Та, як ми зауважували раніше, мафіозі створили цілі мережі в країні. Тому, ймовірно, боротьба може бути нелегкою та довготривалою. Події останніх днів показали, що наркокартелі не збираються поступатися, а якщо уряд виявить слабкість, то програє.

Крім того, уряду потрібно посилити присутність на кордоні з Колумбією, аби зупинити сухопутний наркотрафік до еквадорських портів та посилити контроль за озброєнням і наркоторгівлею.



Військовослужбовці збройних сил Еквадору / Фото AFP

Сусіди Еквадору стягують війська

Еквадор межує лише з Перу та Колумбією. Уряд Перу стягує війська до кордону з Еквадором. Крім того, в прикордонних районах на півночі країни оголошено надзвичайний стан.

Попри те, що в Лімі не уточнюють, скільки військових відправляють на кордон, точно відомо, що за охорону відповідатимуть також і поліцейські.

Насамперед у Перу побоюються величезної хвилі біженців, які можуть хлинути через ситуацію в сусідній країні. Оскільки в еквадорців у випадку масштабного внутрішнього конфлікту варіантів буде не так багато, цілком ймовірно, що втечі відбуватимуться саме через Перу, оскільки в Колумбії теж є серйозні проблеми з наркотрафіком та організованою злочинністю.

Водночас Аргентина висловила свою підтримку народу та владі Еквадору в боротьбі з організованою злочинністю. Крім того, МЗС країни заявило про готовність відправити власні сили безпеки до Еквадору.

Свою підтримку народу та владі висловили і в Бразилії.

Як діятиме Нобоа та чи розробить ефективніший план Мовиться насамперед про реєстр зброї, відновлення слабких підрозділів по боротьбі з наркотиками і посилення співпраці зі Сполученими Штатами, які запропонували свою допомогу. А також є сенс посилити присутність держави вздовж кордону з Колумбією та в Гуаякілі.



Без цього війна з бандами, які отримали нову потужність в Еквадорі, швидше за все, виявиться марною.

Як події в Еквадорі впливають на світ та Україну, а також до чого тут російські ІПСО

Надзвичайний стан та локальні сутички в Еквадорі так чи інакше впливатимуть на світ. Найперше – одне з найбільших джерел наркотиків може зникнути. Це призведе до того, що на глобальному "ринку" розпочнеться конкуренція за наркотрафік.

З іншого боку, в разі успіху військової операції проти наркокартелів, не виключено, що й інші країни Латинської Америки можуть перейняти цей досвід та виступити проти мафій у своїх країнах.

Водночас спроба зупинити наркобаронів в Еквадорі може призвести до масової хвилі подібних терористичних дій в інших країнах.

Варто розуміти, що конфлікт в Еквадорі є внутрішнім, а не міждержавним. Тому він, щонайменше не відволікатиме увагу світу від України через абсолютно іншу природу.

Водночас мусимо зазначити, що Еквадор підтримує Україну і послідовний у своїй позиції. Зокрема Кіто засуджує агресію Кремля і закликає Москву забиратися з України.

Зверніть увагу! Під час свого візиту до Латинської Америки, в грудні 2023 року, президент Зеленський зустрічався з Нобоа та високо оцінив позицію Еквадору щодо підтримки резолюцій міжнародних організацій із засудженням російського вторгнення в Україну.

Глава держави тоді також пропонував еквадорській стороні долучитися до імплементації Української формули миру та взяти участь у наступній зустрічі радників із питань національної безпеки та зовнішньої політики в січні 2024 року. Чи долучиться тепер Еквадор до цієї ініціативи, враховуючи обставини, наразі відкрите питання.



Президент Зеленський в грудні 2023 провів зустріч із лідером Еквадору / Фото ОП

Чи може це вплинути на відносини Еквадору з Україною? Схоже, що ні, навіть якщо зважати на інформаційний бік цієї історії, на якій хоче закцентувати Кремль. Адже російські ІПСО націлені на відсторонення союзників від Еквадору.

Попри те, що росіяни намагаються через свої латиноамериканські лівацькі канали розповсюджувати тези про мілітаризацію країни, надмірні повноваження армії та поліції, Україна не має причин змінювати свою позицію щодо Еквадору.

Однак, окрім ІПСО, Росія аж ніяк не може вплинути на ситуацію як з Україною, так і з іншими партнерами й союзниками Еквадору.

за номером телефону +51 993 458 779;

адреса електронної пошти consul_pe@mfa.gov.ua;

цілодобова гаряча лінія МЗС України +38 044 238 1588;

адреса електронної пошти cons_or@mfa.gov.ua.

У МЗС закликали українців утриматися від поїздок до Еквадору. У дипвідомстві наголосили, що пропонують не поспішати з мандрівкою до країни доти, поки не стабілізується безпекова ситуація.Якщо громадяни України на території Еквадору потрапляють у надзвичайну ситуацію, яка загрожує життю та здоров'ю, у МЗС рекомендують без зволікань звернутися до Посольства України у Республіці Перу: