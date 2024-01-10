По всьому Еквадору ввели надзвичайний стан через в'язня-втікача: що стало головною причиною

З камери найжорсткішої тюрми в Еквадорі зник лідер злочинного угрупування. Через це в країні оголосили надзвичайний стан аж на два місяці.

Втеча лідера злочинного угрупування, яке підозрюють у вбивстві кандидата в президенти країни, сколихнула всю країну. Через втечу злочинця президент Еквадору Даніель Нобоа оголосив надзвичайний стан на 60 днів.

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Чому в Еквадорі оголосили надзвичайний стан через в'язня втікача

Адольфо Масіяс Вільямар по кличці Фіто майже 12 років сидів у в'язницю і при цьому все одно очолював могутнє мафіозне угрупування "Лос Чонерос". Камера Фіто розташована в тій частині в'язниці міста Гуаякіль, яку повинні були б охороняти особливо ретельно.

За словами президента Нобоа, режим надзвичайного стану дозволить військовим і поліції взяти під прямий контроль в'язниці країни. Редакторка BBC в Латинській Америці Ванесса Бушшлютер пояснила – річ у тім, що "Лос Чонерос" фактично контролюють більшу частину Регіональної в'язниці в Гуаякіле, де сидів Фіто.

Регіональна в'язниця (La Regional) – частина тюремного комплексу, куди входять 5 виправних закладів. Там відбувають термін понад 12 тисяч ув'язнених.

Наркотерористичні угрупування хочуть залякати нас і думають, що ми поступимося їхнім вимогам. Але ми не будемо вести перемовини з терористами і ми не заспокоїмося, поки не відновимо мир в країні,

– сказав Нобоа.

Мафіозі може переховуватися у самій в'язниці

Еквадорська поліція розповіла, що відсутність Фіто в камері помітили в неділю. Його шукали по всьому крилу тюрми, яке строго охороняють, але не знайшли.

Поліція не може дати відповідь на питання, коли він зник з камери. Також досі незрозуміло, чи покинув він межі великого тюремного комплексу, чи переховується всередині.