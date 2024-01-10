З найжорсткішої в'язниці Еквадору втік лідер мафії: в країні оголосили надзвичайний стан

В Еквадорі з в'язниці втік лідер найбільшого мафіозного угруповання "Лос Чонерос" Адольфо Масіяс Вільямар "Фіто". Через втечу ватажка мафії, яка тероризує всю країну, влада Еквадору оголосила надзвичайний стан.

Після того, як стало відомо про втечу лідера мафії, в Еквадорі почалися масові заворушення, а невідомі захопили заручників у телестудії.

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В Еквадорі оголошено надзвичайний стан

Президент Еквадору Даніель Нобоа оголосив надзвичайний стан на 60 днів. Причиною цього стала втеча лідера мафії з в'язниці. Відтепер в країні діє комендантська година, а також заборонені публічні збори. Режим надзвичайного стану також дозволяє військовим та правоохоронцям взяти під прямий контроль усі в'язниці в країні.

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Нобоа також наголосив, що влада не збирається поступатися вимогам мафії, а "наркотерористичним угрупованням" не вдасться залякати країну.

До слова, наразі остаточно невідомо, чи втік лідер мафії з в'язниці, чи він переховується десь на її території. Зникнення "Фіто" помітили в неділю. Тоді його почали шукати по всьому крилу, але так і не знайшли. Окрім того, повідомляють, що з іншої в'язниці також втік Фабрісіо Колон Піко, який очолює другу найбільшу мафіозну банду "Лос-Лобос".

В країні почалися заворушення

Після того, як стало відомо про втечу "Фіто" в Еквадорі почалися заворушення. Повідомляють, що в країні невідомі озброєні люди масово захоплюють заручників. Зокрема, бандити проникли в університет Гуаякіля й намагалися захопити у заручники студентів та викладачів.

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Окрім того, на вулицях почалися сутички між силовиками та бандитами. Мережею ширяться кадри, як невідомі підпалюють автомобілі. Через че президент Еквадору також заявив про "внутрішній збройний конфлікт".

Наразі відомо, що щонайменше 10 осіб стали жертвами масових заворушень в країні.

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Чим небезпечний "Фіто"

Лідер мафії Адольфо Масіяс Вільямар "Фіто" відсидів у в'язниці 12 років. Його тримали у Регіональній в'язниці в Гуаякіле, яка ретельно охороняється. Його також підозрюють у тому, що він вбив кандидата в президенти Еквадору Фернандо Вільявісенсіо. Окрім того, його також звинуватили у вбивстві попереднього лідера Еквадору Хорсе Луїса Самбрано.

"Фіто" й раніше тікав з в'язниці. У 2013 році йому та ще 17 в'язням вдалося вибратися з La Roca. Злочинці переправилися через річку й таким чином втекли. Лідера мафії вдалося затримати через 44 місяці – він разом з братом переховувався у будинку матері.

Мафія "Лос Чонерос", лідером якої є Фіто", в основному займається наркоторгівлею і рекетом. Також вони співпрацюють з могутнім мексиканським картелем Сіналоа.