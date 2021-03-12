Еквадорський вулкан Сангай вивергається: попіл викидає на 8 кілометрів – відео

У центральній частині Еквадору вивергається вулкан Сангай. Він викинув стовп попелу та диму на висоту 8,5 кілометра над вершиною кратера.

Вулкан Сангей був активним протягом останніх кількох тижнів. Місцеві діляться у мережі відео наслідків природного явища.

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Наслідки виверження

Попіл, що вилився з вулкана, пошкодив врожаї та худобу в кількох районах.

в кількох районах. Через значну кількість попелу влада вирішила припинити державну та приватну діяльність у провінції Чімборасо. Небо вкрите хмарою диму поблизу провінцій, які розташовані за 50 кілометрів від вулкана.

у провінції Чімборасо. Небо вкрите хмарою диму поблизу провінцій, які розташовані за 50 кілометрів від вулкана. Через це валада закликала місцевих жителів носити засоби захисту для очей, рота та носа та залишатись вдома.

для очей, рота та носа та залишатись вдома. Також ввели обмеження швидкості транспорту. Не може пересуватися більш як 30 кілометрів на годину.

Не може пересуватися більш як 30 кілометрів на годину. Попередні помірні виверження вулкану Сангай мало вплинули на населення Еквадору, оскільки вулкан розташований у джунглях провінції Морона-Сантьяго.

Що відомо про вулкан Сангай? Сангай — активний вулкан на східних схилах Кордильєри-Реаль, що на території Еквадора. Він розташований у верхів'ях притоки річки Мараньйон. Це найпівденніший і найактивніший вулкан країни.



Він відомий постійними вибухами та хмарами попелу. Падаючи, попіл вкриває навколишню територію товстим шаром. У період, коли вулкан не діє, вершина вкрита снігом.



Абсолютна висота вулкана становить 5 230 м над рівнем моря.

Дивіться відео, як виглядають міста через виверження: