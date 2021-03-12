Еквадорський вулкан Сангай вивергається: попіл викидає на 8 кілометрів – відео

12 березня 2021 , 17:09
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У центральній частині Еквадору вивергається вулкан Сангай. Він викинув стовп попелу та диму на висоту 8,5 кілометра над вершиною кратера.

Джерело:

DW

Вулкан Сангей був активним протягом останніх кількох тижнів. Місцеві діляться у мережі відео наслідків природного явища.

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Наслідки виверження

  • Попіл, що вилився з вулкана, пошкодив врожаї та худобу в кількох районах.
  • Через значну кількість попелу влада вирішила припинити державну та приватну діяльність у провінції Чімборасо. Небо вкрите хмарою диму поблизу провінцій, які розташовані за 50 кілометрів від вулкана.
  • Через це валада закликала місцевих жителів носити засоби захисту для очей, рота та носа та залишатись вдома.
  • Також ввели обмеження швидкості транспорту. Не може пересуватися більш як 30 кілометрів на годину.
  • Попередні помірні виверження вулкану Сангай мало вплинули на населення Еквадору, оскільки вулкан розташований у джунглях провінції Морона-Сантьяго.

Що відомо про вулкан Сангай?

Сангай — активний вулкан на східних схилах Кордильєри-Реаль, що на території Еквадора. Він розташований у верхів'ях притоки річки Мараньйон. Це найпівденніший і найактивніший вулкан країни.

Він відомий постійними вибухами та хмарами попелу. Падаючи, попіл вкриває навколишню територію товстим шаром. У період, коли вулкан не діє, вершина вкрита снігом.

Абсолютна висота вулкана становить 5 230 м над рівнем моря.

Дивіться відео, як виглядають міста через виверження:

Довідка. За даними геофізичного інституту IGEPN, вулкан знаходиться в стадії виверження з 2019 року.