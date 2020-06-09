Електричка Київ – Бориспіль відновлює роботу з 15 червня
Поїзд Kyiv Boryspil Express, який курсує від Центрального залізничного вокзалу Києва до аеропорту "Бориспіль" відновлює роботу. Електричка виконає перший рейс 15 червня.
Поїзд в аеропорт Борисполя відновлює роботу
Експрес в міжнародний аеропорт "Бориспіль" відновлює роботу, повідомив у фейсбуці виконувач обов’язків голови правління Укрзалізниці Іван Юрик.
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На першому етапі ми частково відновлюємо його курсування з 15 червня, а зі збільшенням кількості авіарейсів будемо збільшувати й кількість рейсів експресу на добу,
– зазначив Юрик.
Буде нова зупинка
За його словами, відтепер електричка зупинятиметься на залізничній станції "Видубичі" у Києві. Укрзалізниця нещодавно завершила там реконструкцію.
"Ми створили там обіцяний транспортний хаб. Поєднали в єдиний логістичний ланцюг одразу декілька видів транспорту: залізничний, автобусний, авіатранспорт і метрополітен", – пояснив виконувач обов’язків голови правління.
Та додав, що така синхронізація дозволить киянам та гостям міста максимально комфортно подорожувати.
Яких правил слід дотримуватися на вокзалах та у поїздах
- перебувати на вокзалах, платформах та поїздах лише в захисних масках;
- користуватися дезінфекторами для рук;
- дотримуватися соціальної дистанції – щонайменше 1,5 метра;
- у випадку виявлення симптомів ГРВІ залишатися вдома.
Що відомо про відновлення сполучення в Україні
- З 1 червня Укрзалізниця почала відновлювати рух пасажирських поїздів дальнього сполучення, а також приміських поїздів.
- Починаючи з 5 червня, запрацювало внутрішнє авіаційне сполучення.
- У планах з 15 червня відновлення міжнародних авіарейсів.