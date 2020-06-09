Поїзд Kyiv Boryspil Express, який курсує від Центрального залізничного вокзалу Києва до аеропорту "Бориспіль" відновлює роботу. Електричка виконає перший рейс 15 червня.

Поїзд в аеропорт Борисполя відновлює роботу

Експрес в міжнародний аеропорт "Бориспіль" відновлює роботу, повідомив у фейсбуці виконувач обов’язків голови правління Укрзалізниці Іван Юрик.

Читайте також Укрзалізниця щойно вийшла з карантину, а вже призначає додаткові потяги: перелік рейсів

На першому етапі ми частково відновлюємо його курсування з 15 червня, а зі збільшенням кількості авіарейсів будемо збільшувати й кількість рейсів експресу на добу,

– зазначив Юрик.

Буде нова зупинка

За його словами, відтепер електричка зупинятиметься на залізничній станції "Видубичі" у Києві. Укрзалізниця нещодавно завершила там реконструкцію.

"Ми створили там обіцяний транспортний хаб. Поєднали в єдиний логістичний ланцюг одразу декілька видів транспорту: залізничний, автобусний, авіатранспорт і метрополітен", – пояснив виконувач обов’язків голови правління.

Та додав, що така синхронізація дозволить киянам та гостям міста максимально комфортно подорожувати.

Яких правил слід дотримуватися на вокзалах та у поїздах

перебувати на вокзалах, платформах та поїздах лише в захисних масках;

користуватися дезінфекторами для рук;

дотримуватися соціальної дистанції – щонайменше 1,5 метра;

у випадку виявлення симптомів ГРВІ залишатися вдома.

Що відомо про відновлення сполучення в Україні