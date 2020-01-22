В Україні планують запровадити електронну акцизну марку: що це таке

З осені 2019 року у Кабміні працюють над проєктом "Електронна акцизна марка". Та нарешті знайшли рішення, яке заощадить бізнесу та державі багато грошей та часу.

У проєкті було закладено суперечність, написав у телеграмі міністр Кабміну Дмитро Дубілет.

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З одного боку, якщо правильно впровадити цю систему, буде реальна користь. З іншого боку, це рішення вимагало б великих витрат з боку держави та бізнесу. А на впровадження пішли б роки,

– зазначив Дубілет.

Що таке "Електронна акцизна марка"? Звичайна акцизна марка – це папірець, який клеять на алкоголь та іншу продукцію. Свідчить про сплачений податок. У випадку електронної акцизної марки система дозволяє відстежувати продукцію в електронній формі з моменту виробництва до моменту продажу.

Якою буде електронна акцизна марка в Україні?

За словами Дубілета, особливо незручним було те, що у магазинах довелося б ставити спеціальне обладнання. Та в уряді знайшли рішення, яке заощадить бізнесу та державі багато грошей та часу.

"Ми будемо наносити на звичайні акцизні марки штрих-код, який зчитується стандартними для магазинів пристроями", – повідомив міністр. Інформацію про ці штрих-коди не потрібно буде передавати в окрему систему, а лише "пікати" у касовий чек, як звичайний товар.

Результат: система не вимагатиме від бізнесу нового обладнання, а державі не потрібно буде створювати окрему ІТ-систему. Це також дозволить створити простий мобільний додаток (або чат-бот), яким податківці та жителі зможуть сканувати акцизні марки й перевіряти їхню правдивість.

Дубілет додає, що додатковий "пік" на касах трохи сповільнить обслуговування. Але це все одно набагато швидше і дешевше, ніж було б у випадку з окремим обладнанням.

Уряд вже опрацював всі технологічні частини проєкту. Перед його запуском на всю країну буде пілотне тестування.

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У чому полягає проблема з акцизними марками в Україні

Їх масово підробляють. Зараз в Україні до 50% алкоголю продається "в чорну". А це створює загрози для здоров'я українців та призводить до збитків для бюджету (5-10 мільярдів гривень щороку).

Як проблему вирішують у світі

Багато країн впровадили так звані електронні акцизні марки. Ця система дозволяє відстежувати продукцію в електронній формі з моменту виробництва до моменту продажу. Останні кілька років в Україні також було кілька спроб запустити таку систему. На це пішли величезні суми грошей.