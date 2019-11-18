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      Електронне або дистанційне голосування: Пристайко про участь переселенців у виборах на Донбасі

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      Пристайко розповів про формат виборів на Донбасі / GettyImages

      Тимчасово переміщені з територій Донбасу, ймовірно, на виборах зможуть голосувати електронно або дистанційно. А Україна, зокрема ЦВК, повинна зробити все, щоб наступної осені вибори відбулися і на окупованих територіях.

      Таку думку висловив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в інтерв'ю РБК-Україна.

      До теми: Пристайко назвав альтернативу мінським угодам

      Україні не потрібно обговорювати теорії, чому вибори в окремих регіонах Луганської та Донецької областей не можуть відбутися, варто шукати варіанти, як їх провести.

      Треба шукати шляхи, як порахувати людей, які там залишилися, або як забезпечити голосування переміщених осіб та інші питання. Хотілося б, щоб участь у виборах брали всі, у тому числі переміщені особи. Можливо, для них потрібно застосувати електронне або дистанційне голосування,
      – пояснив Пристайко.

      Центральна виборча комісія, на думку міністра закордонних справ, повинна напрацювати варіанти, як провести вибори на Донбасі. Адже йдеться про два мільйони людей.

      "Куди повернути, якщо їх будинки зруйновані? Вони точно хочуть повертатися? А ті, хто виїхав у Росію, Білорусь або на заробітки в Європу, ми їх по одному будемо назад повертати? Найпростіше прикритися інструкціями та порядками та говорити, що все це неможливо і чекати, поки воно само собою якось вирішиться", – заявив він.

      Читайте також: Повернутися до "формату Нуланд": Пристайко про скасування посади держпредставника США в Україні

      Пристайко додав, що основне завдання виборів на Донбасі – обрати нове керівництво та усунути від влади старе. Та очікувати, що це підтримає місцеве "керівництво" – марно.

      З точки зору РФ, це гра на підвищення ставок. З точки зору тих, хто там займає якісь свої придумані позиції "президентів", або ким вони є, то у багатьох випадках це просто персональний пошук свого місця на цій планеті. І очікувати, що ці люди скажуть: ми все зрозуміли, нам треба саморозпускатися – це, щонайменше, наївно,
      – додав Пристайко. 

      Що Пристайко говорив про вибори на Донбасі раніше?

      Під час слухань у Комітеті Європарламенту із закордонних справ у Брюсселі повідомив, що Україна має передумови для проведення виборів на окремих територіях Донецької та Луганської областей України після їх звільнення від окупації.

      Вибори можуть відбутися, коли буде необхідний рівень безпеки. Для цього слід повністю вивести російські війська з окупованих територій та відновити контроль України над кордоном.

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Вадим Пристайко Війна на Донбасі Окуповані території МЗС України
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