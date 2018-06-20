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Електронне свідоцтво про народження: що це та як скористатися послугою

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Як зареєструвати малюка онлайн
Як зареєструвати малюка онлайн / 24 канал

Зареєструвати новонародженого онлайн в Україні тепер можна прямо у пологовому будинку, – повідомили у Міністерстві юстиції. Також батькам малюків буде доступна ще низка реєстраційних послуг.

Нагадаємо, проект із видачі свідоцтв про народження безпосередньо у пологовому будинку стартував у серпні 2015 року. Нині ця послуга доступна у 472 пологових в усіх куточках країни.

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Нова ініціатива – з планшетами – означає, що реєстратор зможе внести відомості про новонародженого майже відразу після народження, скориставшись вказаним ґаджетом.

Реєстрація біля ліжка матері

Якщо раніше сервіс з отримання свідоцтва про народження у пологовому займав добу, то зараз це можна зробити за кілька хвилин, відразу біля ліжка молодої матусі, заявив міністр юстиції Павло Петренко.

Отже, до молодої мами прямо у пологовому може прийти реєстратор РАГСу (за її бажання) –  і за допомогою планшету провести реєстрацію дитини онлайн. Упродовж 24 годин батьки зможуть отримати відповідний документ. Послуга ця – безкоштовна. Платно можуть запропонувати заламінувати документ. Але це залежить від бажання батьків.

"Планшетний" проект запустили у Києві. Далі до нього долучатимуться медичні заклади у обласних центрах.

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Які ще послуги доступні батькам у пологових будинках

Реєстрація малюка – не єдина послуга, яку можна оформити онлайн прямо в пологовому. У зв’язку з великим попитом на послуги реєстрації у Мін'юсті вирішили їх удосконалити і зробити ще зручнішими для молодих батьків. Відтепер спеціалісти приходитимуть до породіль з планшетами та допомагатимуть оформити необхідні документи, не виходячи з лікарняної палати, пояснив очільник київської юстиції Станіслав Куценко.

Які це послуги:

- зареєструвати місце проживання новонародженого;
- подати електронну заявку на отримання допомоги при народженні дитини;
- записатися в електронну чергу в дитячий садок.

Процедура така ж, як і під час реєстрації дитини: до вас приходить спеціаліст і допомагає внести необхідні дані. 

Усі ці кроки також можна зробити самостійно, наприклад, через Портал державних послуг i-Gov. Зокрема, тут є "інструкції": 

Як отримати допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами
Як отримати свідоцтво про народження
Вибір імені та прізвища для дитини
Як отримати допомогу при народженні дитини
Як зареєструвати місце проживання дитини
Як зареєструвати дитину в дитячий садок

А оформити допомогу при народженні можна також через сайт Кабміну, обравши розділ "Послуги" – "Електронні послуги" – "Соціальний захист" – "Допомога при народженні".

Автор: Яніна Ткачук
Теги: Новини України Новини політики Діти Публікації Статті Здоров'я Міністерство юстиції Вагітність і діти
Джерело: 24 канал
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