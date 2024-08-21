Міноборони працює над цифровізацією: коли може з'явитися електронне бойове розпорядження

Міноборони продовжує свою роботу над цифровізацією деяких послуг. Зокрема, триває робота над впровадженням електронних бойових розпоряджень.

Заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко зазначила, що для реалізації електронних бойових розпоряджень необхідно створити повний реєстр військовослужбовців, а також безпечний обмін між грифами. Це є складною технологічною задачею.

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У чому складність впровадження електронного бойового розпорядження

Черногоренко підкреслила, що цифровізація є ключовим завданням для Міноборони. Процес реалізації передбачає створення відповідної архітектури для кожного цифрового рішення, що забезпечить його швидке масштабування та стабільність.

Заступниця міністра пояснила, що для впровадження електронних бойових розпоряджень необхідно створити повний реєстр військовослужбовців. Також важливо забезпечити безпечний обмін між різними контурами, різними грифами – таємний, для службового користування і відкритий контур.

"І це – досить серйозна і організаційна, і технологічна задача. Як тільки ми це зробимо дуже правильно з точки зору архітектури – тоді ми зможемо цифрувати бойове розпорядження", – наголосила Черногоренко.

Нагадаємо, що нещодавно в Україні запустили мобільний застосунок для військових Армія+. Наразі він пропонує всього декілька функцій, включаючи можливість створювати електронні рапорти.