Коли запустять електронні направлення на ВЛК у Резерв+: в Міноборони назвали дату

У застосунку Резерв+ із 31 січня з’явиться можливість отримувати електронні направлення на військово-лікарську комісію (ВЛК).

Про це у вівторок, 28 січня, повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, пише 24 Канал.

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Електронні направлення на ВЛК у Резерв+

Черногоренко вказала, що спершу послуга буде доступна для тих, хто хоче пройти медичний огляд за власним бажанням, а згодом її розширять на всіх, хто отримав повістку на ВЛК.

За її словами, вже набрали команду тестувальників, і сьогодні всі отримують листи та починають тест.

Водночас посадовиця підкреслила, що реформа ВЛК не обмежиться лише цифровізацією. "Працюємо над іншими змінами – взаємодія інформаційних систем МОЗ та Міноборони і можливість самостійно вибрати в Резерв+ медичний заклад для ВЛК", – додала вона.

Усе для того, щоб процес був зручним і прозорим. А рішення щодо придатності розглядалися незалежно й анонімно,

– наголосила заступниця міністра.

Нагадаємо, що Уряд ухвалив введення електронних направлень на ВЛК для військовозобов'язаних. Подробиці, читайте в матеріалі 24 Каналу.