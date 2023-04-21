Е-призов у Росії перетворять на "супербазу" даних, – The Bell

Росія планує перетворити єдиний реєстр військовозобов'язаних на "супербазу". Там буде вся можлива інформація про людину.

Наразі "супербази" поки що не існує. Нагадаємо, що нещодавно Владімір Путін підписав закон про електронні повістки в Росії.

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Е-призов у Росії перетворять на "супербазу" даних

На сьогодні у російських містах процес "цифровізації" військкоматів майже завершили. "Супербаза" даних з'явиться не раніше осіннього призову.

The Bell вважає, що, ймовірно, розробляти реєстр буде не "Ростелеком", а один з великих підрядників ФСБ. У реєстрі військового обліку буде дуже багато особистих даних – від стандартного набору на кшталт паспорта та ІПН до фактичного місця проживання та стану здоров'я.

Під шумок хочуть зробити "супербазу" даних, куди буде зібрано всю можливу інформацію на людину. Це давня мрія зібрати все в одному місці. Зробити це хотіли вже давно, але це не виходило, бо різні органи не горіли бажанням обмінюватися даними,

– розповів співрозмовник видання.

Зазначається, що проєкт "супербази" на основі єдиного реєстру військовозобов'язаних, безперечно, вимагатиме чимало зусиль від силовиків. Натомість людина у держави буде як на долоні, а ті, хто матиме доступ до цієї бази, стануть головними постачальниками інформації на чорний ринок.

Що цьому передувало

Владімір Путін підписав закон про прирівнювання електронних повісток до паперових. 11 квітня Держдума ухвалила відповідний законопроєкт одразу в другому і третьому читанні.

До речі, раніше у Росії категорично виключали відправлення повісток через "Держпослуги" і називали це "неможливим".