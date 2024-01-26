Чи будуть в електронному кабінеті військовозобов'язаного повістки: нардеп пояснив

В Україні з'явиться електронний кабінет для військовозобов'язаних. Однак повісток у ньому не буде.

Про це в ефірі телемарафону заявив заступник голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв. Він додав, що електронний кабінет створений для верифікації даних, передає 24 Канал.

Дивіться також Новий закон про мобілізацію: омбудсмен чітко вказав на суперечливі пункти

Як працюватиме електронний кабінет

Чернєв пояснив, що електронний кабінет має бути верифікований через електронний підпис або інші можливості, аби ТЦК міг встановити дані про особу. У кабінеті будуть лише актуалізувати дані, про електронні повістки поки що не мовиться.

Тобто це означає, що кожен військовозобов'язаний має актуалізувати свої дані. Прописка, де він там працює, тобто основні дані, які є. Для того, щоб не ходити кожного разу до військкомату, пропонується зробити такий електронний кабінет військовозобов'язаного. Але електронний кабінет, який буде верифікований, що це саме ця людина, тобто через електронний підпис або через інші електронні можливості. Щоб точно знати, що ТЦК має справу з конкретною людиною,

– пояснив Черник.

Він додав, що наразі до ВР не внесли новий законопроєкт про мобілізацію. Однак, очікується, що у ньому не буде пунктів про електронні повістки.

Які дані будуть в електронному кабінеті

Секретар Комітету Верховної Ради з нацбезпеки Роман Костенко розповів, що електронний кабінет суттєво спростить деякі процеси з передачі та оновлення інформації. Так, до кабінету будуть підтягуватися дані з усіх баз – податкової служби, прикордонної тощо. Військовозобов'язаний зможе також самостійно оновити дані, якщо якась інформація буде неактуальною.

"До прикладу, внести дані про зміну місця проживання. ТЦК бачитиме, в якому взагалі стані людина. Чи можна її призивати, чи ні", – сказав Костенко.

Попри це, можливість прийти до військкомату та особисто оновити дані залишатиметься.