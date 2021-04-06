Рекордний аукціон: електронну картину продали за 70 мільйонів доларів – Голос Америки

Дім Christie's організував рекордний аукціон. На ньому привернули увагу до цифрового мистецтва і продажу арт-об'єктів із використанням так званого невзаємозамінного токена.
Джерело:"Голос Америки" на 24 каналі
На аукціоні продали картину за майже 70 мільйонів доларів. Навіть сам митець був шокований такою новиною. Це найбільша сума, яку коли-небудь заплатили за витвір живого художника.
Цікаво Інвестор придбав картини Пікассо та Воргола, щоб перетворити у NFT
ЄС підтримав Україну
Європейський Союз долучився до Сполучених Штатів Америки і Організації Північноатлантичного договору. Він висловив стурбованість військовими пересуваннями Росії поблизу кордонів України.
Про це заявив верховний представник ЄС Жозеп Боррель. Питання України буде однією з тем найближчої наради міністрів закордонних справ країн Євросоюзу.
Розташування угрупувань Росії біля кордонів України / Інфографіка 24 каналу
Накопичення військ в Арктиці
Військові експерти і західні посадовці заявляють про безпрецедентне накопичення військової потужності Росії в Арктиці. Про це зокрема повідомляє CNN. Із супутникових світлин, за даними журналістів, видно, що Росія тестує новітню зброю в районі, який через глобальні кліматичні зміни тепер не вкритий шаром криги.
До теми Росія стягнула в Арктику безпрецедентну кількість озброєння, – ЗМІ
Найбільш занепокоєнні експертів викликають випробування ядерної торпеди "Посейдон". Зброя потенційно здатна ухилятись від американських прибережних захисних механізмів, рухаючись рельєфом морського дна.
Жорсткий локдаун у світі
Не лише Київ, а й низка європейських столиць, запроваджують жорсткі карантинні обмеження, аби побороти нову хвилю пандемії коронавірусу. Переважна частина мешканців Європи зустріла Великдень в умовах локдауну. Зокрема в Італії денна кількість заражень подвоїлась, у порівнянні з лютим, у Франції – потроїлась.
Повний випуск програми "Голос Америки" за 5 квітня: дивіться відео