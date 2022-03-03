Електропостачання в Енергодарі відновлено: вода з’явиться найближчим часом

У Енергодарі 3 березня увійшла колона важкої техніки Росії. Мирне населення зупинило ворога, проте ті у відповідь відкривали вогонь. Через обстріл виникла пожежа, а згодом зникли світло та вода. Тепер електропостачання відновили.

Водночас водопостачання з’явиться найближчим часом, зараз над цим працюють.

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"Повністю аварійна ситуація буде ліквідована завтра вдень", – наголосив міський голова Дмитро Орлов.

Раніше окупанти почали кидати гранати у мирних людей та відкрили вогонь по них. У мережі пишуть, що одному з чоловіків відірвало ногу.

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Додамо, що у місті розташований "Енергоатом" – оператор чотирьох атомних електростанцій України: Рівненської, Южно-Української, Хмельницької та Запорізької. Остання є найбільшою АЕС в Європі й розташована саме поруч з Енергодаром.