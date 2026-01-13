У Києві зупинили всі трамваї та тролейбуси: у чому причина та як курсує інший транспорт
- На правому березі Києва зупинилися трамваї та тролейбуси через проблеми з електропостачанням.
- "Київпастранс" організував роботу автобусних маршрутів, що дублюють призупинені маршрути.
На правому березі Києва тимчасово зупинився електротранспорт. Трамваї та тролейбуси зупинилися через проблеми з електропостачанням.
Про це пише 24 Канал з посиланням на "Київпастранс".
Дивіться також Десятки тисяч родин на Одещині без світла: Росія вгатила по двох енергооб'єктах
Як працює електротранспорт в Києві 13 січня?
Енергосистема України й зокрема столиці пошкоджено через ворожі обстріли. Атаки росіян спричинили відключення світла й тимчасове призупинення роботи електричного транспорту на правому березі.
"Київпастранс" намагається зберегти транспортне сполучення на деяких напрямках та організував роботу схожих автобусних маршрутів.
Автобуси дублюють маршрут таких номерів тролейбусів та трамваїв:
Маршрути автобусів у Києві на час призупинення електротранспорту 13 січня 2026 / Мапи "Київпастрасу"
Схеми руху автобусів у Києві 13 січня / Мапи "Київпастрасу"
Під час зупинення електротранспорту 13 січня працюють автобуси / Мапи "Київпастрасу"
Скільки діятимуть ці тимчасові маршрути – у компанії не повідомили.
Яка ситуація зі світлом у Києві?
У Києві зранку 13 січня ввели графіки аварійних відключень електрики. В окремих районах світла може не бути до кінця доби через проведення ремонтних робіт. Їхня тривалість залежить від безпекової ситуації та погодних умов.
Графіки відключень не діють під час екстрених заходів. ДТЕК ввів обмеження через російські обстріли, які пошкодили енергетику.
Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко зазначила, що в Києві та області наразі найскладніша ситуація зі світлом. Найбільше відключень в регіоні є в Бориспільському та Броварському районах.