У Києві зупинили всі трамваї та тролейбуси: у чому причина та як курсує інший транспорт

На правому березі Києва тимчасово зупинився електротранспорт. Трамваї та тролейбуси зупинилися через проблеми з електропостачанням.

Про це пише 24 Канал з посиланням на "Київпастранс".

Як працює електротранспорт в Києві 13 січня?

Енергосистема України й зокрема столиці пошкоджено через ворожі обстріли. Атаки росіян спричинили відключення світла й тимчасове призупинення роботи електричного транспорту на правому березі.

"Київпастранс" намагається зберегти транспортне сполучення на деяких напрямках та організував роботу схожих автобусних маршрутів.

Автобуси дублюють маршрут таких номерів тролейбусів та трамваїв:

Маршрути автобусів у Києві на час призупинення електротранспорту 13 січня 2026 / Мапи "Київпастрасу"

Схеми руху автобусів у Києві 13 січня / Мапи "Київпастрасу"

Під час зупинення електротранспорту 13 січня працюють автобуси / Мапи "Київпастрасу"

Скільки діятимуть ці тимчасові маршрути – у компанії не повідомили.

Яка ситуація зі світлом у Києві?