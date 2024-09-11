Підтримка для військових: Світоліна завітала у реабілітаційний центр UNBROKEN

Найтитулованіша українська тенісистка Еліна Світоліна вже декілька днів гостює у місті Лева. Спортсменка має насичену програму заходів у Львові.

9 вересня Еліна Світоліна відкрила Svitolina Tennis Camp у Leoland. Це щорічний табір від Svitolina Foundation, який є чудовим шансом отримати досвід та потрібні знання майбутнім провідним тенісистам України.

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Необхідна підтримка для наших захисників

Окрім спортивних цілей у Львові Еліна Світоліна завітала до наших військових, які проходять реабілітацію у центрі UNBROKEN. Туди тенісистка завітала не з порожніми руками. Колишня третя ракетка світу подарувала воїнам м'ячі із власним автографом.

Я тут, аби подивитися і привітати хлопців і дівчат, які зараз тут. Це дуже класний Центр. В UNBROKEN надають багато класних реабілітаційних послуг. Я дуже рада, що в нас в Україні є такі центри,

– розповіла Еліна.

Світоліна відвідала UNBROKEN: дивіться відео

Нагадаємо, що Еліна Світоліна активно допомагає українським військовим. Усі свої перемоги вона присвячує рідній країні та постійно нагадує світу, що війна в Україні досі триває.

Взимку тенісистка вже була у Львові, де разом із Сергієм Стаховським давала майстер-клас для юних тенісистів. Після основної частини заходу на корт вийшли українські військові, які зіграли у теніс із Еліною та Сергієм.