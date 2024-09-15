Еліна Світоліна зустрілася з українськими дітьми, яких вдалося повернути з Росії

Українська тенісистка Еліна Світоліна відвідала українських дітей, яких вдалося повернути з території Росії. Спортсменка поділилася емоціями від щемливої зустрічі.

Напередодні свого 30-річчя Еліна Світоліна була у Львові, де відкрила Svitolina Tennis Camp у Leoland, а також навідалась у реабілітаційний центр UNBROKEN. Приїхавши до Києва, тенісистка не перестає робити добрі справи.

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Світоліна відвідала українських дітей у Києві

Тенісистка навідалася до організації "Bring Kids Back UA", яка займається поверненням українських дітей, що були викрадені Росією.

Світоліна поділилася емоціями після зустрічі з маленькими українцями.

Моє серце защеміло, коли я знайомилася з маленькими хоробрими українцями – Валерією, Марком, Жасмін, Левом, Аліною та Ольгою. Мене вразили їхні історії – історії про те, як їх забрали з дому російські війська. Дивно, як ці діти надихнули мене,

– написала українка у дописі.

Вона зазначила, що попри все, що пережили ці діти, їм стає краще на Батьківщині. Вони вчаться, ростуть, осмислюють і вірять у мирне майбутнє.

"Слухаючи розповіді кожної дитини, я відчувала зростаючу рішучість поділитися їхніми історіями зі світом. Ми маємо зробити так, щоб їхні голоси були почуті кожним лідером і кожною людиною. Ці історії мають надихати на дії. Кожна дитина заслуговує на те, щоб вільно мріяти і відчувати любов", – долала Еліна Світоліна.

Зокрема спортсменка повідомила, що організація і надалі боротиметься за звільнення українських дітей, щоб кожен повернувся додому.

Світ має почути історії дітей і діяти негайно,

– написала Еліна Світоліна.

Світоліна з українськими дітьми / Фото з інстаграму тенісистки

Нагадаємо, що Еліна Світоліна також активно допомагає українським військовим. Усі свої перемоги вона присвячує рідній країні та постійно нагадує світу, що війна в Україні досі триває.