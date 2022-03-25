"Еліта" намагається дистанціюватися від Путіна, – Подоляк про останні заяви Медведєва

Дмитро Медведєв заявив, що рішення про вторгнення в Україну одноосібно ухвалював Володимир Путін. Михайло Подоляк вважає, що так "еліта" держави-агресорки намагається дистанціюватися від глави Кремля.

Нещодавнє висловлювання заступника голови радбезу Росії Дмитра Медведєва прокоментував у мережі радник очільника Офісу Президента України Михайло Подоляк.

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Російська "еліта" хоче дистанціюватися від Путіна

Дмитро Медведєв публічно зафіксував, що рішення про проведення важкої спецоперації (війни) проти України, яка передбачає атаки на мирні міста, ухвалював одноосібно президент Росії,

– написав Подоляк.

Він зауважив, що це є важливим симптомом, який свідчить, що "панівна еліта намагається дистанціюватися від Володимира Путіна, розуміючи юридичні наслідки його дії".

До слова, російський журналіст та колишній депутат Думи Олександр Невзоров вважає, що війну з Україною режим Путіна пережити не зможе. На очільника Кремля чекає крах.

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