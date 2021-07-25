Елітна автотроща у Києві: зіткнулись Mclaren і Kia Stonic – відео
Джерело:телеграм-канал "Київ оперативний"
У Києві у суботу, 24 липня, на вулиці Наталії Ужвій зіткнулися елітні автомобілі McLaren та Kia Stonic. Інформації про постраждалих внаслідок ДТП, на щастя, немає.
Деталі ДТП
Mclaren рухався у другому ряду. Під час руху водій спорткару намагався втиснутися між першим рядом та автівкою Kia Stonic.
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Водночас водій Kia Stonic почав вирішив повернути праворуч. Тоді McLaren врізався у жовту автівку.
Як наслідок, у KIA відвалився бампер. Автівка McLaren також постраждала. Обом машинам знадобляться серйозні ремонтні роботи.
Користувачі мережі зауважують, що ремонт таких автівок коштує недешево. Вони висловлюють сподівання, що McLaren і KIA – застраховані.
Автотроща з Mclaren і Kia Stonic у столиці / Фото Topgir
У Києві зіткнулись Mclaren і Kia Stonic: дивіться відео
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