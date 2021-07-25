Елітна автотроща у Києві: зіткнулись Mclaren і Kia Stonic – відео

У Києві у суботу, 24 липня, на вулиці Наталії Ужвій зіткнулися елітні автомобілі McLaren та Kia Stonic. Інформації про постраждалих внаслідок ДТП, на щастя, немає.

Деталі ДТП

Mclaren рухався у другому ряду. Під час руху водій спорткару намагався втиснутися між першим рядом та автівкою Kia Stonic.

Актуально На Львівщині розбилася сім'я з Вінничини: ДТП спричинив племінник ексмера Сколе, – ЗМІ

Водночас водій Kia Stonic почав вирішив повернути праворуч. Тоді McLaren врізався у жовту автівку.

Як наслідок, у KIA відвалився бампер. Автівка McLaren також постраждала. Обом машинам знадобляться серйозні ремонтні роботи.

Користувачі мережі зауважують, що ремонт таких автівок коштує недешево. Вони висловлюють сподівання, що McLaren і KIA – застраховані.

Автотроща з Mclaren і Kia Stonic у столиці / Фото Topgir

У Києві зіткнулись Mclaren і Kia Stonic: дивіться відео

ДТП в Україні: останні новини