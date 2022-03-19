Елітна російська частина: біля Броварів знайшли цікаві документи знищених окупантів

Три дні поспіль окупанти штурмували українські позиції на напрямку Броварів. Захисники України знешкодили кожного з них.

Як виявилося, у бій орків відправили без особистих документів, щоб було неможливо ідентифікувати ані підрозділ, ані окремих військових. Втім, докази не горять – навколо підпаленої техніки знайшли цікаві формуляри.

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Біля Броварів знайшли цікаві документи знищених окупантів

Так, з них стає зрозумілим, що українські "Джавеліни" спалювали танки та БМП в/ч 12128, а це 21-а гвардійська мотострілецька червонопрапорна бригада з місцем постійної дислокації в селі Тоцьке Омської області.

Ця бригада вважається елітною частиною, раніше відома як 27-а дивізія. Вона воювала в Абхазії, Чечні та Грузії.



Один з документів, які знайшли біля Броварів / Фото з телеграму ЦАПЛІЄНКО_UKRAINE FIGHTS



Один з документів, які знайшли біля Броварів / Фото з телеграму ЦАПЛІЄНКО_UKRAINE FIGHTS



Ймовірний склад окупантської бригади / Фото з телеграму ЦАПЛІЄНКО_UKRAINE FIGHTS

Українці знайшли зарплатні картки одного з окупантів. На обидвох написано Aleksandr Gagarin, одна була видана "Сбербанком Росії", а друга платіжної системи "Мир".



Знайдені платіжні картки окупанта / Фото з телеграму ЦАПЛІЄНКО_UKRAINE FIGHTS

Знищений підрозділ називали "истребительный отряд", але, здається, щось пішло не так. Адже саме на Україні омські залізяки горіли так, як не горіли ніде – лише на цій ділянці окупанти втратили чотири танки та вісім бойових машин піхоти.

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