"Ельза" добралася до Нью-Йорка й затопила метро: води по пояс – фото, відео

Тропічний шторм "Ельза", який напередодні пронісся Флоридою, Джорджією та Південною Кароліною, приніс повені у Нью-Йорк та його передмістя. 8 липня американський мегаполіс накрили сильні грози.

Місцеві жителі діляться кадрами затопленого метрополітену у соцмережах. На них видно, що рівень води подекуди сягав людям до пояса.

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Масштаби затоплення

Станція №1 на Бродвеї й 157-й вулиці на Манхеттені зазнала чи не найстрашніших наслідків шторму. Пасажири пробиралися через брудну воду у напрямку платформи.

"Будь ласка, будьте обережні і не заходите на затоплені станції, поки наші бригади працюють над розв'язанням цієї проблеми", - застерегли на офіційній сторінці Нью-Йоркського метро

Офіційні представники транзитних служб заявили, що у них є бригади по всьому місту, які оперативно розв'язують проблеми з повенями. "Водостоки працюють на диво добре", – запевнила Сара Файнберг, очільниця компанії New York City Transit, яка управляє метро.



Наслідки негода у Нью-Йорку / Фото The New York Times

Прогнози на вихідні – невтішні

Американські метеорологи застерегли, що Нью-Йорк та Нью-Джерсі у п'ятницю, 9 липня, й надалі заливатимуть дощі. Така ж ситуація спостерігатиметься й на вихідних. Потужні опади принесе шторм "Ельза", який напередодні бушував на островах Карибського басейну.

"Ельза" – вже п'ятий шторм в Атлантиці у 2021 році. Він пронісся країнами Карибського басейну. Найбільше руйнування зазнало південне узбережжя Куби.