Ембарго на експорт енергоносіїв, – Єрмак розкрив деталі майбутніх санкцій проти Росії

Євросоюз готується схвалити новий пакет санкцій проти Росії. Обмеження передбачатимуть повне ембарго на експорт енергоносіїв.

План дій аналізують на засіданні групи з українських та міжнародних експертів. Голова Офісу Президента Андрій Єрмак розкрив перші деталі про майбутні обмеження.

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Зараз можу розкрити кілька деталей. Це повне ембарго на експорт енергоносіїв, нові персональні санкції, а також їх подальше розширення на банківський сектор Росії,

– зазначив Єрмак.

Він додав, що згодом буде більше інформації.

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