Ембарго на експорт енергоносіїв, – Єрмак розкрив деталі майбутніх санкцій проти Росії
13 квітня 2022 , 16:14Читать новость на русском
Джерело:телеграм Андрія Єрмака
Євросоюз готується схвалити новий пакет санкцій проти Росії. Обмеження передбачатимуть повне ембарго на експорт енергоносіїв.
План дій аналізують на засіданні групи з українських та міжнародних експертів. Голова Офісу Президента Андрій Єрмак розкрив перші деталі про майбутні обмеження.
До теми У Росії понад 150 тисяч залізничних вагонів у простої через санкції
Зараз можу розкрити кілька деталей. Це повне ембарго на експорт енергоносіїв, нові персональні санкції, а також їх подальше розширення на банківський сектор Росії,
– зазначив Єрмак.
Він додав, що згодом буде більше інформації.
До теми дивіться відео про те, що Грузія не запроваджуватиме санкції проти Росії: